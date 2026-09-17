Sonur Osama bin Laden sagður hafa sviðsett eigin dauða – Nú sagður leiða al-Qaeda og undirbúa árásir

Nýjar og óstaðfestar upplýsingar um Hamza bin Laden, son Osama bin Laden, vekja nú athygli en samkvæmt leyniþjónustumati sem breska blaðið Mirror segist hafa fengið aðgang að er hann enn á lífi.
Bandarísk stjórnvöld tilkynntu árið 2019 að Hamza hefði verið drepinn í aðgerð gegn hryðjuverkum á svæðinu við landamæri Afganistans og Pakistan. Greindu fjölmiðlar frá því á sínum tíma að hann hefði fallið í loftárás.
Daily Mail greinir einnig frá málinu og segir Hamza, sem er 37 ára ef hann er á lífi, hafa byggt upp net vígamanna í Asíu og Afríku og að hann sé nú sagður gegna leiðtogahlutverki innan al-Qaeda. Þá er því haldið fram að samtökin undirbúi árásir á Vesturlönd.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, greindi frá því árið 2019 að Hamza hefði verið drepinn í aðgerð Bandaríkjanna. Samkvæmt nýja matinu var hins vegar um blekkingu að ræða.
Ayman al-Zawahiri, sem tók við stjórn al-Qaeda eftir dauða Osama bin Laden, er sagður hafa undirbúið Hamza undir að gegna leiðtogahlutverki innan samtakanna. Eftir loftárás á Hamza á Zawahiri að hafa fyrirskipað fólki í kringum hann að ræða opinskátt í síma um að Hamza væri látinn.
Tilgangurinn hafi verið að blekkja CIA, sem fylgdist með samskiptunum, og sannfæra Bandaríkjamenn um að Hamza væri ekki lengur á lífi.
Haqqani-netið, valdamikill hópur með mikil áhrif innan talibanahreyfingarinnar, er einnig sagt hafa komið að blekkingunni.
Þegar Zawahiri var drepinn í bandarískri loftárás í Kabúl árið 2022 er Hamza sagður hafa stigið upp innan al-Qaeda. Samkvæmt matinu var hann formlega útnefndur leiðtogi samtakanna 14. nóvember sama ár á fundi í al-Farooq-búðunum í Kandahar.
Þar hafi meðal annars verið fulltrúar talibana, Haqqani-netsins og Tehreek-e-Taliban Pakistan auk fulltrúa vígahópa frá Afríku og Sýrlandi.
Hamza er jafnframt sagður vilja hefna föður síns, sem bandarískir sérsveitarmenn drápu í Pakistan árið 2011. Hann er sagður hafa komið upp þjálfunarbúðum í Afganistan og myndað tengsl við ýmsa herskáa hópa.
Í matinu er varað við því að al-Qaeda kunni að verða alvarleg ógn á ný og að Bretland og Bandaríkin séu sérstaklega í sigti samtakanna. Meðal mögulegra ógna sem nefndar eru eru mannskæðar hryðjuverkaárásir, mannrán, árásir á samgöngur og háttsetta einstaklinga og pólitísk morð.
Ekki kemur fram í umfjöllun Daily Mail hvaða leyniþjónustustofnun eða aðili tók matið saman og fullyrðingarnar um að Hamza sé á lífi og hafi tekið við stjórn al-Qaeda hafa ekki verið staðfestar opinberlega.
Í niðurstöðu matsins er engu að síður varað við því að ekki eigi lengur að líta á al-Qaeda sem samtök sem tilheyri fortíðinni.