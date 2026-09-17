Segist hafa þurft að leita sér sálfræðiaðstoðar eftir vanefndir verktakafyrirtækis

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur vísað frá kæru konu sem krafði verktakafyrirtæki um endurgreiðslu á hluta kostnaðar sem sú fyrrnefndi hafði greitt vegna framkvæmda sem hún segir fyrirtækið aldrei hafa lokið. Krafðist konan einnig endurgreiðslu á ýmsum öðrum kostnaði sem hún sagðist hafa orðið fyrir vegna vanefnda verktakans, meðal annars kostnaði vegna sálfræðiaðstoðar. Fyrirtækið bar því hins vegar við að framkvæmdirnar hafi reynst umfangsmeiri en gert hafi verið ráð fyrir og að konan hefði ekki greitt reikning vegna vinnu og efniskostnaðar og þar að auki haft í hótunum.
Um málavexti segir í úrskurði nefndarinnar að konan hafi óskað eftir að verktakafyrirtækið framkvæmdi viðgerð á gluggum í íbúð hennar. Í júlí 2024 samþykkti hún að pantaðir yrðu tveir nýir gluggar en samkvæmt upplýsingum í skilaboðum frá fyrirtækinu var kostnaður við það um 260.000 krónur og kostnaður við ísetningu 190.000 krónur auk förgunar á gömlu gluggunum, 20.000 krónur.
Segir enn fremur um málavexti að í framhaldinu hafi verið tekin ákvörðun um að fyrirtækið myndi taka að sér frekari framkvæmdir í íbúðinni, m.a. á baðherbergi, eldhúsi og anddyri.
Ekki mikið
Í kvörtun konunnar til nefndarinnar kom fram að hún hafi tjáð fulltrúa fyrirtækisins að hún vildi ekki eyða miklum peningum í framkvæmdirnar og vildi aðallega skipta um glugga og sturtuklefa. Verktakinn hafi hins vegar þrýst á um og ýtt á eftir því að verkið yrði umfangsmeira en upphaflega hafi verið samið um.
Konan taldi fyrirtækið hafa rukkað of mikið fyrir verkið miðað við vinnu og eyðilagt mikið á heimili hennar. Verktakinn hafi gengið frá verkinu ókláruðu og án þess að afhenda henni gluggana sem hún hefði greitt fyrir. Fyrirtækið hafi samþykkt að afhenda gluggana gegn greiðslu að fjárhæð 1.000.000 krónur sem hefðu þegar verið greiddar.
Konan krafðist þess að verktakafyrirtækinu yrði gert að greiða sér 570.000 krónur, þar af 470.000 krónur vegna glugganna sem hún hafi ekki fengið afhenta og 100.000 krónur vegna meðferðar, sálfræði- og lyfjakostnaðar vegna málsins.
Borgi ekki
Í andsvörum fyrirtækisins kom fram að ákvörðun hafi verið tekin um frekari framkvæmdir á heimili konunnar og þegar byrjað hafi verið að rífa niður efni hafi komið í ljós mikil mygla og að verkið yrði mun viðameira en upphaflega hafi verið talið.
Þörf hafi verið á að rífa út gólfefni, veggi, lagnir o.fl. Í ágúst 2024 hafi henni verið sendur reikningur að fjárhæð 1.877.093 krónur vegna efniskostnaðar og vinnu á tveggja vikna tímabili. Í kjölfarið hafi konan neitað því að greiða reikninginn að fullu og haft uppi hótanir gagnvart verktakafyrirtækinu. Það kom fram í andsvörum verktakafyrirtækisins að það hefði ekki afhent gluggana þar sem reikningurinn hafi ekki verið greiddur að fullu. Fyrirtækið gerði ekki kröfu um frekari greiðslur úr hendi konunnar en hafnaði kröfum hennar í málinu.
Ekki skýrt
Í niðurstöðu kærunefndar vöru- og þjónustukaupa segir að í kvörtun konunnar komi fram að framkvæmdunum hafi miðað hægt. Iðnaðarmenn á vegum fyrirtækisins hafi verið lítið á staðnum auk þess sem þeir hafi að lokum skilið við verkið eftir að búið var að rífa „allt“ niður og „allt ófrágengið“.
Segir nefndin að eftir að fyrirtækið gaf út áðurnefndan reikning upp á um 1,9 milljón króna hafi samskipti málsaðila í kjölfarið orðið erfið. Konan segðist hafa samið við fyrirtækið um að greiða 1.000.000 krónur og að henni yrðu afhentir gluggarnir.
Nefndin bendir hins vegar á að ekki liggi fyrir samningur um verkið, verklýsing, kostnaðaráætlun eða önnur gögn sem skýri með fullnægjandi hætti hvert umfang umsamins verks var. Þá séu frásagnir málsaðila ólíkar um það hvort og hvernig samið hafi verið um víðtækari framkvæmdir á baðherbergi, eldhúsi, anddyri og öðrum rýmum.
Samþykki
Nefndin segir að engin gögn liggi fyrir um hvort konan hafi samþykkt frekari framkvæmdir og aukinn kostnað vegna myglu sem komið hafi í ljós við niðurrif. Hins vegar verði ráðið af gögnum að málsaðilar hafi átt í einhverjum samskiptum um framkvæmdirnar, bæði hvað varðar gluggaskipti en jafnframt um gólfefni, innréttingar á baðherbergi og eldhúsi.
Nefndin segir að á reikningnum, sem maðurinn neitaði að borga, komi ekki fram hvaða vinna, efni og annar kostnaður tilheyrði upphaflega umsömdu verki og hvaða kostnaður stafaði af verkum sem síðar bættust við. Þá liggi ekki fyrir önnur fullnægjandi gögn sem geri kleift að greina þar á milli eða leggja mat á raunverulegt verðmæti einstakra verkþátta.
Nefndin segir fyrirtækið og konuna sammála um að hún hafi þegar greitt eina milljón króna vegna verksins. Konan haldi því fram að samkomulag hafi verið gert um að sú greiðsla fæli í sér fullnaðargreiðslu gegn afhendingu glugganna, því hafi verktakafyrirtækið mótmælt. Engin gögn liggi fyrir sem sýni fram á að slíkt samkomulag hafi verið gert eða fyrir hvað greiðslunni hafi verið ætlað að taka til. Þar af leiðandi sé ekki unnt að leggja til grundvallar að greiðslan hafi verið fullnaðargreiðsla vegna verksins eða að í henni hafi falist samkomulag um afhendingu glugganna.
Frávísun
Nefndin segist hafa óskað eftir frekari gögnum frá konunni til að varpa skýrara ljósi á það sem samið var um. Hún gat hins vegar ekki orðið við því og vísaði til þess að samkipti hennar við fulltrúa verktakafyrirtækisins hafi að töluverðu leyti verið munnleg.
Ljóst sé að konuna og fyrirtækið greini verulega á um veigamikil atriði. Þau gögn sem lögð hafi verið fram veiti ekki fullnægjandi upplýsingar um nánara efni samnings á milli málsaðila eða fjárhagslegt uppgjör. Af gögnunum verði ekki ráðið með nægilegri vissu hvort og að hvaða marki fyrirtækið hafi vanefnt samningsbundnar skyldur sínar, hvaða verk það hafi unnið, hvort konan eigi rétt á afhendingu glugganna gegn þeirri greiðslu sem hún hafi þegar reitt af hendi eða hvort fyrirtækið eigi rétt á frekari greiðslu.
Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa segist ekki geta byggt úrskurð í málinu á svo ófullnægjandi gögnum og eigi því ekki annarra kosta völ en að að vísa kvörtun konunnar frá.
Konan fær því enga endurgreiðslu og enga glugga.