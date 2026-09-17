Opinberar loksins hvers vegna hann hætti í Flokki fólksins - „Þá fór mér nú að blöskra“

Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka og fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, hefur nú loksins greint frá aðdraganda þess að hann sagði sig úr Flokki fólksins í apríl, skömmu eftir að hann sagði af sér ráðherraembætti.
Fjallað er um málið hjá RÚV en þar segir Guðmundur að Inga Sæland, formaður flokksins, hafi krafist þess að fá að koma inn á sjúkrastofu hans þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð til að tilkynna honum að hann yrði að hætta sem ráðherra.
„Það sem varð þess valdandi að ég ákvað að fara úr Flokki fólksins var samtal sem Inga Sæland átti við konuna mína í bifreið, þar sem hún var á leið heim frá sjúkrahúsinu þar sem ég var búinn að vera í aðgerð, níu dögum eftir aðgerðina,“ segir Guðmundur en í þessu samtali sagðist Inga vilja fá að koma inn á sjúkrastofuna til að ræða við Guðmund sem henni fannst hafa verið alltof lengi frá.
„Þetta gengi ekki. Ég yrði bara að hætta sem ráðherra.“
Kona Guðmundar þvertók fyrir að Inga fengi að fara inn á sjúkrastofuna og taldi eins að Guðmundur hefði ekki verið of lengi frá störfum. Aðgerðin hefði heppnast og Guðmundur væri á batavegi. Þetta hafi verið á þriðja degi jóla og engin þingstörf eða annað í gangi.
„Stuttu seinna fæ ég sent frá aðstoðarkonu minni að aðstoðarmaður Ingu hafi hringt í hana og hún sendi mér texta um hvernig ég ætti að segja af mér. Þá fór mér nú að blöskra mikið því aðstoðarkona mín á þessum tíma var eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem átti að fá mína stöðu þegar ég færi út. Þarna fannst mér aðstoðarmenn komnir langt út fyrir sitt svið. Ég hugsaði með mér að svona vinnubrögð gætu bara ekki gengið upp.“
Hafi Guðmundur því ákveðið að hætta frekar en að berjast. Það væri skynsamlegast heilsu hans vegna enda enginn ráðherrastóll þess virði að fórna fyrir hann heilsunni.
Nánar verður fjallað um málið í kvöldfréttum RÚV.