Óðinn segir þetta skýra nöp sumra við RÚV: „Auðvitað rauðir af skömm út af klúðrinu“

Fjölmiðlamaðurinn Óðinn Jónsson segir að frétt RÚV um klúðrið við lóðaúthlutun Hafnarfjarðarbæjar til Tækniskólans skýri hvers vegna sumum stjórnmálamönnum sé illa við RÚV og vilji því draga úr því allan mátt.
Fast skotið á ríkisfjölmiðilinn
Töluvert hefur verið rætt um hlutverk RÚV og fréttastofunnar eftir að kvöldfréttir Sýnar fóru af dagskrá. Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði við DV nýverið að með því að hafa einungis einn kvöldfréttatíma í landinu og það á vegum ríkisins setti landið á par við Norður-Kóreu. Þá sagði Jens Garðar Helgason, samflokksmaður Rósu og varaformaður flokksins, við Vísi að afstaða sín um að draga verulega úr umsvifum miðilsins væri ekki byggð á neinum þjóðernispopúlisma eða fjarhægrimennsku, heldur væri hann bara borgaralega þenkjandi hægrimaður.
Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, ræddi einnig um sínar tillögur í Bítinu á Bylgjunni í vikunni þar sem hann hafnaði því að RÚV yrði bætt um tekjutap ef það yrði tekið af auglýsingamarkaði, þess í stað yrði ríkismiðillinn sendur í megrun. Lagði hann til fyrirkomulag álíka því sem er gert við sóknargjöldin.
Möguleg lausn til frambúðar
Þess má geta að Ingvar Smári Birgisson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í stjórn RÚV, viðraði svipaðar hugmyndir og Bergþór nýverið en taldi þær ekki raunhæfar í núverandi pólitísku umhverfi. „Ég kem því með þessa tillögu: Öllum verði heimilað að draga áskriftargjald vegna fréttaþjónustu frá tekjuskattgreiðslum sem nemur hóflegri fjárhæð. Ég gæti þá keypt mér áskrift að Heimildinni og fengið hluta áskriftargjaldsins, t.d. kr. 25.000, endurgreitt frá Skattinum þegar búið er að vinna úr skattframtali ársins. Samhliða þessu yrðu styrkir íslenska ríkisins til sjálfstætt rekinna fjölmiðla lagðir niður,“ sagði Ingvar. Þannig væri hægt að byggja upp menningu þar sem fólk telur eðlilegt að greiða fyrir fréttir.
Lóðaklúður
RÚV hefur fjallað ítarlega um lóðamálið í Hafnarfirði sem snýst um stjórnsýsluklúður en fimm ár eru liðin frá því það var tilkynnt um að skólinn myndi rísa þar. Var þar fjallað um samning sem bærinn gerði við Harald Sverrisson, flokksbróður Rósu, um að fá 25 þúsund krónur í laun á klukkutímann fyrir ráðgjöf við söluna. Alls vann Haraldur í 760 klukkutíma fyrir bæinn fram í nóvember í fyrra, fyrir alls 19 milljónir króna.
Rauðir af skömm, eða ekki
Óðinn, sem var fréttastjóri RÚV í áraraðir, tekur þetta mál sem dæmi:
„Ef einhver áttar sig enn ekki á því hvers vegna sumum stjórnmálamönnum er svo mjög í nöp við Ríkisútvarpið og vilja draga úr því allan mátt, má benda á góða umfjöllun Fréttastofunnar um stjórnsýslu Hafnarfjarðarbæjar í málefnum Tækniskólans og að því er virðist umfangsmikla vangetu kjörinna fulltrúa í bænum og greiðslur á stórfé til flokksbróður bæjarstjóra,“ segir Óðinn í færslu á Facebook.
„Enn láta viðkomandi stjórnmálamenn ekki ná í sig, ef ég skil fréttaflutning rétt, eða neita hreinlega að svara - Auðvitað rauðir af skömm út af klúðrinu. Áfram RÚV.“
Rithöfundurinn Illugi Jökulsson botnar þetta svo með:
„Veistu, ég er ekki viss um að þeir séu rauðir af skömm.“