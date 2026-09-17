Njörður telur tímabært að Íslendingar skipti um þjóðsöng – Leggur til að þetta verði sá nýi

Njörður P. Njarðvík, rithöfundur og prófessor emeritus í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands, telur tímabært að Íslendingar hugi að því að skipta um þjóðsöng.
Hann leggur til að lagið „Land míns föður“, við ljóð Jóhannesar úr Kötlum, verði gert að nýjum þjóðsöng Íslands. Njörður viðrar þessa skoðun sína í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.
„Að undanförnu hafa leitað á mig spurningar og efasemdir um þjóðsönginn. Tengir þjóðin sig í raun og veru eitthvað við þennan þjóðsöng sem er svo erfiður til söngs? Er hann kannski sunginn af sljóum vana án þess að hugsa um sjálfan textann? Er réttlætanlegt að þjóðsöngur skuli vera eldheitt trúarljóð,“ spyr Njörður í grein sinni.
Hann rifjar upp að í tilefni af þúsund ára afmæli landnáms hafi Matthías Jochumsson ort kvæði sem hann nefndi Lofsöng beint upp úr Gamla testamentinu, nánar tiltekið 90. sálmi Davíðs.
„Var það flutt við lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í fyrsta sinn í Dómkirkjunni 2. ágúst 1874. Matthíasi þótti lítið til þess koma og líkti við hljómandi málm og hvellandi bjöllu. Þar er hvergi minnst á þjóðina eða náttúru Íslands og hvergi vottar fyrir ættjarðarást. Það fjallar einungis um eitt: að lofa Guð og tilbiðja hann.“
Veltir Njörður því upp hvort ekki sé löngu kominn tími til að við hættum að tilbiðja hinn „grimma Guð Gamla testamentisins sem sagði m.a. að samkynhneigðir skyldu líflátnir (3M 20:13) og nefndi konur í sömu andrá og búsmala (5M 3:19).
Njörður vísar jafnframt til skrifa Páls postula um samkynhneigð og stöðu kvenna. Hann hafi meðal annars nefnt að konur skuli þegja á samkomum og vera eiginmönnum sínum undirgefnar.
„Minnir kannski á talibana?“ spyr Njörður.
Hann telur að Íslendingar eigi annan og heppilegri kost þegar kemur að þjóðsöngnum og rifjar í því samhengi upp ljóðasamkeppni sem efnt var til í tilefni lýðveldishátíðarinnar árið 1944. Verðlaunum var þá skipt á milli skáldanna Huldu og Jóhannesar úr Kötlum.
Hulda orti ljóðabálkinn „Söngvar helgaðir þjóðarhátíðardegi Íslands 1944“. Emil Thoroddsen samdi lag við þriðja hluta verksins, sem Íslendingar þekkja sem „Hver á sér fegra föðurland“.
Jóhannes úr Kötlum orti hins vegar „Land míns föður“ og samdi Þórarinn Guðmundsson lagið við ljóðið. Njörður lýsir því sem kröftugu og taktfastu lagi „sem allir geta sungið“. Hefð hefur skapast fyrir því að syngja fyrsta og fjórða erindi ljóðsins.
„Ég leyfi mér að leggja til að Land míns föður verði nýr þjóðsöngur,“ segir Njörður að lokum.