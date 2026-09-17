Kona fór úr fötunum í miðju flugi og byrjaði að eiga við sig – Farþegar í áfalli

Farþegar um borð flugvélar American Airlines urðu fyrir sjokki þegar kona ein klæddi sig fyrirvaralaust úr öllum fötunum og snerti sig á ósæmilegan hátt í miðju flugi. Flugið hélt sínu striki en konan var handtekin eftir lendingu.
Sjónvarpsstöðin Fox News greinir frá þessu.
Hið óvenjulega atvik átti sér stað um borð í innanlandsflugi American Airlines frá Baltimore til Miami föstudaginn 11. september síðastliðinn. En það er tæplega tveggja og hálfs klukkutíma löng flugferð.
Flugið hafði tafist um einn og hálfan klukkutíma og farþegarnir því þegar frekar pirraðir. En það sem átti eftir að gerast gerði töfina lítilvæglega.
Farþegum brugðið
Í níundu röð sat kona sem skyndilega klæddi sig úr öllum fötunum og byrjaði að eiga við sig, snerta sig á ósæmilegan hátt fyrir framan alla. Öðrum farþegum blöskraði vitaskuld þessi hegðun og voru flugþjónar samstundis látnir vita.
Flugstjórinn sendi einnig skilaboð til flugturnsins í Miami til að gera allt undirbúið. Það er að það þyrfti að kalla til lögreglu við lendingu.
Ekki kemur fram hvað flugþjónarnir gerðu við konuna þangið til vélin lenti. Það er hvort þeir hafi bundið hana niður eða hulið hana á einhvern hátt.
Vélin lenti um klukkan 23:30 og lögregla var mætt á staðinn. Um leið og vélin lenti stigu lögregluþjónar inn í hana og handtóku konuna. Málið er til rannsóknar hjá lögreglunni í Miami.