Kinkaði kolli til barna sinna áður en hann var tekinn af lífi

LeJames Norman, fertugur Bandaríkjamaður, var tekinn af lífi í Texas í gær, rúmum tveimur áratugum eftir að hann skaut þrjár manneskjur til bana í misheppnaðri ránstilraun.
Norman var tekinn af lífi með banvænni sprautu í ríkisfangelsinu í Huntsville. Þetta var fimmta aftakan það sem af er ári í Texas.
Morðin voru framin árið 2005 á heimili í bænum Edna, um 160 kílómetra suðvestur af Houston. Fórnarlömbin voru Samuel Roberts, 24 ára, Tiffani Peacock, 18 ára, og Celso Lopez, 38 ára.
Samkvæmt gögnum málsins réðust Norman og Ker’Sean Ramey inn á heimilið í þeirri trú að þar væri kókaín sem þeir gætu stolið. Engin fíkniefni fundust hins vegar í húsinu og lauk ránstilrauninni með því að þremenningarnir voru skotnir til bana.
Norman komst undan og var handtekinn um fimm mánuðum síðar þegar hann reyndi að komast aftur til Bandaríkjanna frá Mexíkó. Hann játaði síðar morðin en kviðdómur ákvað að hann skyldi sæta dauðarefsingu.
Ramey var einnig dæmdur til dauða vegna morðanna og er aftaka hans fyrirhuguð í næstu viku.
Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði í gærmorgun síðustu beiðni lögmanna Normans um að stöðva aftökuna. Norman kaus að segja ekkert áður en aftakan hófst.
Systir hans, tvö barna hans og vinur fylgdust með aftökunni í gegnum glugga. Norman kinkaði kolli til þeirra og náði augnsambandi við þau áður en banvænn lyfjaskammtur var gefinn, að því er segir í frétt AP.
Í gær átti einnig að taka annan dauðadæmdan fanga, Stacey Humphreys, af lífi í Georgíu. Sú aftaka var hins vegar stöðvuð á síðustu stundu.
Humphreys var dæmdur til dauða fyrir morðin á fasteignasölunum Cyndi Williams og Lori Brown árið 2003. Dómari frestaði aftökunni eftir að lögmenn hans óskuðu eftir því að refsingin yrði endurskoðuð á grundvelli nýrra laga í Georgíu sem heimila fólki sem hefur orðið fyrir ofbeldi að óska eftir mildari refsingu ef sýnt er fram á tengsl milli ofbeldisins og brota þess.
Yfirvöld í Georgíu reyndu að fá ákvörðuninni hnekkt fyrir Hæstarétti ríkisins en án árangurs. Óvíst er hvort og þá hvenær af aftökunni verður.