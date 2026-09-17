Inga svarar Guðmundi Inga fullum hálsi - „Ég er bara ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans “

Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, sagði í kvöldfréttum RÚV að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hefði krafist afsagnar hans þegar hann lá á sjúkrabeði að jafna sig eftir opna hjartaaðgerð.
Inga hafi hringt í eiginkonu Guðmundar 9 dögum eftir aðgerðina því hún hafi viljað komast inn á sjúkrastofuna til Guðmundar sem hafði að hennar mati verið of lengi frá störfum og yrði því að hætta sem ráðherra. Skömmu síðar hafi Guðmundur fengið skilaboð frá aðstoðarkonu sinni með texta sem honum var sagt að nota í tilkynningu um afsögn.
Aðspurður um hvort Guðmundur hafi upplifað að eitthvað samsæri hafi verið gegn honum segir hann:
„Ja, að minnsta kosti er staðreyndin sú að það var ekki einn einasti í flokknum sem hafði samband við mig, hvorki meðan á aðgerðinni stóð né eftir aðgerðina, heldur fékk ég spurningar og hvatningu frá þeim sem voru fyrir utan flokkinn.“
Hvorki aðrir ráðherrar og þingmenn flokksins hafi haft samband né Inga. Hann hafi verið fljótur að ná sér eftir aðgerðina og ætlað sér að snúa aftur til starfa.
„Ég tel það eitthvað skrýtið ef það þarf að nota tækifærið þegar fólk er á sinni veikustu stundu að sparka í mann liggjandi“
Greinilega ósáttur við að vera ekki lengur ráðherra
Inga Sæland ræddi við fréttastofu og segist ekki deila þessari upplifun Guðmundar. Hún hafi vissulega hringt í eiginkonu hans en það hafi verið til að kanna líðan hans eftir aðgerðina og hvort hann væri nógu heilsuhraustur til að taka á móti gestum.
„Hann er sár út í þetta allt saman. Ég skil það að mörgu leyti en ég er líka sár. Ég er líka leið yfir því að það sé verið að brigsla manni um ýmislegt sem á ekki við rök að styðjast.“
Vísar Inga til þess að Guðmundur hafi sagt af sér ráðherraembætti í janúar en ekki yfirgefið flokkinn fyrr en eftir páska. Fyrir páska hafi Inga og Guðmundur fagnað saman mikilvægu máli sem þeim hafi tekist að koma í gegnum þingið. Þar hafi þau fallist í faðma og glaðst saman. Eftir páska hafi Guðmundur yfirgefið flokkinn, Ingu að óvörum.
„Það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu, eða ég segi alveg eins og er, vegna þess að ég sagði líka við Gumma fyrir páska: Ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, Gummi minn, þá bið ég þig af öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint enda hef ég borið Guðmund Inga á höndum mér frá því ég stofnaði Flokk fólksins.“
Segir öll kurl komin til grafar
Fréttamaður gekk á Ingu og spurði hvort hún væri að saka Guðmund um lygar.
Inga sagðist ekki saka Guðmund um slíkt. Hann væri greinilega ósáttur við að vera ekki lengur ráðherra, það væri nokkuð ljóst, en það var hann sjálfur sem sagði af sér.
„Hann er sjálfur að stíga fram hérna og lýsa sinni upplifun og ég bara virði það. Hann getur lýst sinni upplifun sem er allt önnur en mín og allt önnur heldur en okkar í Flokki fólksins.“
Inga tekur fram að hún hafi upplifað hlutina með einum hætti og Guðmundur greinilega með öðrum. Hvorugt þeirra sé að ljúga.
„Og ég er bara ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans núna á þessum tímapunkti.“
Vissulega hafi samtöl átt sér stað áður en Guðmundur sagði af sér embætti.
„Þarna er Guðmundur Ingi að ganga í gegnum opna stóra hjartaaðgerð. Það er algjörlega óvíst hvenær hann getur komið til starfa aftur. Við þurftum að leggja spilin á borðið. Það er ábyrgðarhluti að gegna mennta- og barnamálaráðuneytinu, viðkvæmu ráðuneyti sem virkilega þarf að sinna eins og gengur og gerist þannig að það er bara svona lagað gerist, maður sest bara niður og ræðir hlutina og Guðmundur Ingi valdi heilsuna sína umfram allt annað eins og hann bæði sagði í sinni tilkynningu og í fréttinni hér á undan.“
Fréttamaður lauk viðtalinu á þeim orðum að greinilega væru ekki öll kurl komin til grafar í málinu, Inga skaut þá inn og sagðist telja að öll kurl væru sest.