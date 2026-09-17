Hvetur til þess að Reykjavík fái ekki að hafa þingmenn

Jón Bjarnason fyrrum ráðherra og þingmaður Vinstri grænna er vægast sagt ósáttur við niðurstöðu starfshóps sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra skipaði til að móta tillögur um jöfnun vægis atkvæða á Landsbyggðinni og Höfuðborgarsvæðinu. Lagði hópurinn til að jöfnunarþingsætum verði fjölgað og að þingsætum Norðvestur- og Norðausturkjördæmanna verði fækkað um fjögur og þau færð yfir til Suðvesturkjördæmis. Svar Jóns við þessum tillögum er að hvetja til þess að Reykjavík verði svipt öllum þingsætum og fái sams konar stöðu og höfuðborg Bandaríkjanna Washington hefur þar í landi.
Jón gerir þetta að umtalsefni í aðsendri grein á Vísi. Hefur hann greinina á að minna á stöðu Washington-borgar í Bandaríkjunum. Borgin er ekki hluti af neinu ríki Bandaríkjanna heldur skilgreind sem alríkishérað ( e. federal district). Washington hefur enga þingmenn á Bandaríkjaþingi fyrir utan einn áheyrnarfulltrúa í fulltrúadeildinni sem hefur ekki atkvæðisrétt. Borgin hefur síðan eigin borgarstjóra og borgarstjórn sem kosin eru af íbúum borgarinnar.
Jón segir lýðræðið geta fyrir sumum verið afstætt. Hann veltir því fyrir sér hvort ætti að skipta landinu aftur upp í fleiri og minni kjördæmi eins og raunin var fram til 1959:
„Þannig að nánd þingmanna við land og þjóði yrði meiri frá innstu dala til ystu stranda.“
Riddari
Jón Bjarnason veltir einnig fyrir sér sama fyrikomulagi og í Bandaríkjunum. Reykjavík, höfuðborg landsins með Alþingi, öll ráðuneyti og stjórnsýslustofnanir, háskóla landsins (þar lítur Jón þó framhjá Háskólanum á Akureyri) og æðstu dómstóla, fjármálastofnanir og landsjúkrahús o.fl., væri skilgreind sem höfuðborg þjóðarinnar allrar og þá án sérstakra þingmanna á Alþingi eins og Bandaríkin hafi það með sitt þing og sína höfuðborg.
Jón bætir við:
„Ísland er að þróast í borgríki, ekki aðeins hvað varðar búsetu heldur einnig í þjóðfélagsvitundinni og í hugum borgarbúa sjálfra. og landsmanna allra. Ekki er við einstaka borgarbúa að sakast, en það gæti verið frumlegra að skipa starfshóp, einn frá Langanesi, einn frá Höfn í Hornafirði einn frá Vestmannaeyjum og einn frá Ísafirði í að vinna tillögur um skipan kjördæma og þingmanna á Alþingi Íslendinga.“
„Menn sem vilja slá sig til riddara og sem álitsgjafa í þjóðfélagsumræðunni finnst of ágætt að tala niður til Landsbyggðarinnar.“
Betur
Segir Jón að tillögur og rök starfshópsins hafi orðið til þess að hann skilji enn betur rökin fyrir þessari stöðu Washington-borgar.
Hann segir ljóst að þjóðaratkvæðagreiðslan um aðildarviðræður við ESB hafi staðfest að bilið milli Höfuðborgarsvæðisins og Landsbyggðarinnar fari breikkandi, en Jón er eins og kunnugt er harður andstæðingur þess að Íslandi gangi í ESB:
„Talað var niður til landsbyggðarfólks sem væri ómenntaður bændalýður eða sjávarþorpsbúar sem hefðu ekkert vit á hvað þeim væri fyrir bestu og m.a. hafnað aðild að ESB.“
Jón segir að meðal helstu tekjustofna ríkisins séu skattar á fjarlægðir frá höfuðborginni, kílómetragjald, olíugjöld, flutningsgjöld, skólagjöld, sérhæfð læknisþjónusta o.fl.:
„Samtímis er þjónustunni safnað og safnað saman í Borgríkinu Reykjavík. Það er leitun að auglýsingaskiltum eða upplýsingum á íslensku á götum eða í búðargluggum höfuðborgarinnar. Það verður að grípa til róttækra aðgerða.“
Telur Jón að liður í þessum róttæku aðgerðum eigi að vera að Reykjavík gefi eftir þingsæti sín til landsbyggðarkjördæmanna sem yrði síðan skipt upp í minni kjördæmi:
„Til þess að auka nánd þingmanna við landið og þjóðina alla.“