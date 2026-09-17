Hatrammar fjölskylduerjur - Vildi fella niður erfðarétt stjúpsonar sem keypti 275,5 m.kr. eignir á 500 þúsund krónur

Karlmaður hefur í annað sinn verið sýknaður af kröfu stjúpmóður sinnar um missi erfðaréttar eftir föður sinn og um ógildingu á kaupsamningi þar sem faðirinn seldi syni sínum fyrirtæki sín. Þetta var niðurstaða Landsréttar sem staðfesti dóm Héraðsdóms Reykjavíkur.
Úr dómunum má lesa djúpstæðar fjölskylduerjur sem hófust langt áður en fjölskyldufaðirinn lést árið 2024 eftir erfið veikindi. Maðurinn átti fyrirtækjasamstæðu sem hélt utan um eignir metnar á um 275,5 milljónir. Þessa fyrirtækjasamsteypu seldi hann syni sínum á aðeins 500 þúsund krónur.
Hélt ekkja mannsins því fram að sonurinn hefði nýtt sér alvarleg veikindi og skerta dómgreind föður síns til að komast yfir ævistarf hans með óheiðarlegum hætti. Krafðist ekkjan þess að viðskiptin yrðu ógilt og að sonurinn yrði dæmdur til að hafa fyrirgert erfðarétti sínum eftir föður sinn.
Sonurinn mótmælti og sagði viðskiptin hafa verið ígildi fyrirframgreidds arfs. Faðir hans hafi sjálfur átt frumkvæðið, ákveðið kaupverðið og hafi það verið eindregin ósk hans að eignir hans færu til afkomenda hans frekar en til sambýliskonu hans.
Vildi að eignirnar færu til afkomendanna
Maðurinn, sem er nefndur E í dóminum, hafði verið í sambúð með ekkjunni í 37 ár. Þau áttu bæði börn úr fyrri samböndum en ekkert saman. Fjárhagur þeirra var aðskilinn alla sambúðina. Þau gengu í hjónaband skömmu áður en maðurinn lést.
Maðurinn átti tvö börn og hafði á starfsævi sinni byggt upp fyrirtækjarekstur sem hélt utan um atvinnustarfsemi hans og fasteignir. Eignir móður- og dótturfélaga námu um 275,5 milljónum króna.
Feðgarnir höfðu átt í erfiðu sambandi og verið í litlum samskiptum um árabil. Þegar faðirinn veiktist alvarlega árið 2019 bötnuðu samskiptin þó til muna. Á þessum tíma var E farinn að huga að því hvað yrði um eignir hans að honum liðnum. Leitaði hann því til dóttur sinnar og spurði hvort hún gæti hugsað sér að taka við fyrirtækjarekstrinum og sagði hann sambýliskonu sína og dóttur hennar telja sig eiga rétt á því að erfa lífsverk hans. Honum vori mikið í mun að eignirnar færu til barna hans og barnabarna. Dóttirin treysti sér þó ekki til þess að taka við rekstrinum enda var hún að glíma við veikindi og var þar að auki að hugsa um langveikt barn. Hún benti í staðinn á bróður sinn.
Þannig atvikaðist það að fyrirtækjareksturinn var seldur til sonarins á 500 þúsund krónur. Um augljósan örlætisgerning var að ræða en sonurinn taldi þetta vera fyrirframgreiddan arf. Skatturinn taldi þetta gjöf sem var færð syninum til tekna.
Ekkjan taldi það þó tala sínu máli hvað sonurinn borgaði lítið fyrir reksturinn. Það benti til þess að þar hafi sonurinn nýtt sér bágt heilsufar föður síns og skerta dómgreind til að komast yfir lífsstarf hans. Samningnum hefði verið náð fram með sviksamlegum hætti og hann væri svo ósanngjarn að það væri óheiðarlegt að bera hann fyrir sig.
Sonurinn, eins og áður segir, benti á að verðið hafi aldrei átt að endurspegla markaðsvirði. Þetta var leið föðurins til að tryggja það að ævistarf hans færi til afkomenda hans. Það var faðirinn sjálfur sem átti frumkvæðið og naut aðstoðar bókara síns og lögmanns, til margra ára, við viðskiptin.
Samband feðgnanna versnaði verulega eftir að faðirinn veiktist aftur snemma árs 2023 og greindist þá með krabbamein, covid, lungnabólgu og blóðtappa í lungum. Hann sendi syni sínum tölvupóst í maí 2023 þar sem hann sagði það mistök að hafa afhent syni sínum reksturinn án endurgjalds. Hefði faðirinn nú misst öll umráð eigna sinna og væri í raun „eins og flóttamaður“ í eigin eignum og þar með niðurlægður. Bað hann son sinn að „bakka“ með viðskiptin og færa eignarhaldið aftur til fyrra horfs. Sonurinn svaraði og bað föður sinn að einbeita sér að baráttunni við krabbameinið. Sakaði sonurinn stjúpmóður sína um að vera að æsa föðurinn upp.
Eftir þetta harðnaði deilan. Faðirinn kærði son sinn til lögreglu vegna viðskiptanna og meints fjárdráttar og hætti öllum samskiptum við afkomendur. Gerði hann erfðaskrá þar sem hann tók fram að hvorugt barna hans mætti vera viðstatt jarðarför hans og að stjúpsonur hans ætti að erfa hann.
Töldu sonur mannsins og dóttir að málaferlin, sem og breytta afstöðu föðurins, mætti alfarið rekja til óvildar stjúpmóðurinnar í þeirra garð.
Héraðsdómur tók fram að þrátt fyrir að föðurnum hefði virkilega snúist hugur breytti það því ekki að samningurinn var gerður með fullri vitund hans og vilja. Sonurinn var því sýknaður enda voru vitni leidd fram fyrir dóminn sem báru að það hefði verið eindreginn vilji hins látna að sonur hans tæki yfir reksturinn. Landsréttur tók undir.