Handrukkarinn sem frelsissvipti æskuvin sinn og niðurlægði hann kynferðislega fær þyngri dóm - „Sleiktu þetta“

Landsréttur hefur þyngt refsingu eins sakborningsins í Vatnagarðsmálinu, en alls voru þrír dæmdir í málinu sem varðaði frelsissviptingu og hrottalegt ofbeldi. Meðal gagna málsins var 88 mínútna upptaka sem sýndi ofbeldið gegn brotaþolanum.
Atvik máls áttu sér stað aðfaranótt sunnudagsins 29. janúar árið 2023 í Vatnagörðum eftir að lögreglu barst tilkynning frá brotaþola sem sagðist vera alvarlega særður. Á vettvangi hitti lögregla fyrir brotaþola sem var alblóðugur og vildi í fyrstu ekki segja til gerenda sinna en tók þó fram að hann væri feginn að þeim hefði ekki tekist að nauðga honum.
Nú hefur Landsréttur þyngt refsingu Davíðs Bjarna Chiarolanzio, sem reyndar er auðkenndur sem Davíð Bjarni Thoroddsen í dómi Landsréttar. Hafði Davíð hlotið tveggja og hálfs árs fangelsi í héraði en þarf nú að sæta þriggja ára fangelsi eftir áfrýjunina.
Barinn og niðurlægður
Brotaþoli var æskuvinur Davíðs Bjarna og tengdur honum fjölskylduböndum, en samkvæmt dómi var um handrukkun að ræða og var ofbeldinu og frelsissviptingu ætlað að fá brotaþola til að gera upp meinta skuld.
Brotaþoli var leiddur í gildru. Hann var plataður í húsnæði í Vatnagörðum þar sem búið var að undirbúa frelsissviptingu hans, svo sem með því að stilla upp myndavél og stól sem binda átti brotaþola við. Brotaþoli var leiddur inn í herbergi þar sem Davíð hafði falið sig á bak við hurð. Þetta var upphafið að rúmlega tveggja klukkustunda frelsissviptingu þar sem brotaþoli var beittur langvinnu ofbeldi og auðmýktur kynferðislega fyrir framan myndavél. Var brotaþoli til dæmis þvingaður til að dansa nakinn, bera rassinn á sér fyrir framan myndavélina og eins rak Davíð beran rass sinn framan í brotaþola og sagði: „Sleiktu þetta“ og „kysst'ann“.
Brotaþoli var til dæmis kýldur flötum og krepptum hnefum, sparkað var í hann, hann fékk olnbogaskot í andlitið, var tekinn hálstaki, sleginn með belti og skorinn með broti úr spegli. Hlaut brotaþoli útbreidda áverka víðs vegar um líkamann, þar með talin brot á ristarbeinum og djúpan skurð á hægri upphandlegg sem náði inn í þríhöfða og olli mikilli blæðingu sem að mati læknis hefði getað orðið lífshættuleg án meðferðar.
Um stund tókst brotaþola að flýja, á nærbuxunum einum fata, og reyndi að koma af stað þjófavarnarkerfi í nærliggjandi húsnæði með því að brjóta rúðu. Davíð og einn meðákærðu veittu honum þó eftirför, náðu honum aftur og þvinguðu hann aftur á vettvang.
Einkar ófyrirleitin kynferðisbrot
Atburðarásin náðist að stórum hluta á myndband en Landsréttur telur upptökuna sýna augljósa hræðslu og þjáningar brotaþola, hvernig hann var barinn, bundinn, afklæddur og niðurlægður.
Landsréttur taldi að brotaþoli hefði orðið fyrir kynferðislegri áreitni á meðan á frelsissviptingunni stóð. Hann hafi verið þvingaður til að afklæðast, barinn í klofið, látinn dansa nakinn, skipað að hægja á sér á gólfið, neyddur til að snúa nöktum rassi sínum að myndavélinni og eins hafi Davíð rekið rassinn á sér framan í brotaþola og skipað honum að sleikja og kyssa hann. Landsréttur tók fram að kynferðisleg áreitni geti falist í táknrænni hegðun sem sé mjög meiðandi eða til þess fallin að valda ótta. Eins hefði þetta allt verið tekið upp og því Davíð ótvírætt sekur um að hafa útbúið myndefni af nekt og kynferðislegri háttsemi annars manns án samþykkis.
„Kynferðisbrot þau sem ákærði hefur verið sakfelldur fyrir voru einkar ófyrirleitin og til þess fallin að niðurlægja brotaþola gróflega, en ákærði tók þau upp í félagi við aðra og ber upptakan með sér að hafa verið skipulögð fyrir fram.“
Davíð var þó sýknaður af þeim hluta ákæru að hafa skorið brotaþola með eggvopni enda þótti dómnum ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að Davíð hefði valdið djúpa skurðinum. Ekki væri útilokað að brotaþoli hefði hlotið skurðinn þegar hann braut rúðu eftir að hann slapp frá gerendum sínum.