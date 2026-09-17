Grátbáðu starfsmann teygjustökkspalls að hafa opið lengur og stukku svo til bana – „Þetta er hræðilegt“

Trúlofað par í Ítalíu grátbað starfsfólk teygjustökkpalls að hafa opið örlítið lengur svo þau gætu komist og stokkið einn örlagaríkan dag árið 2002. Þetta reyndist vera þeirra hinsta stund.
Breska blaðið The Express greinir frá þessu en nýlega var fjallað um málið í sjónvarpsþætti.
Ungt trúlofað par, hinn 25 ára Alberto Galletti og 26 ára Tiziana Accora, voru á ferðalagi um Ítalíu vorið 2002. Þann 1. maí komu þau að bænum Polino, um 95 kílómetrum norðan við höfuðborgina Róm.
Vanur ævintýramaður
Í Polino var hægt að fara í teygjustökk, ofan af brúnni Ponte Canale sem liggur yfir stórt gil. Þangað vildi parið fara til þess að upplifa draum sinn, það er að stökkva saman og í sömu teygju. Þennan draum vildu þau einnig láta festa á filmu.
Alberto var vanur ævintýramennsku. Hann var hermaður í fallhlífasveit og vanur að stökkva hættuleg stökk út í óvissuna. Tiziana var hins vegar óreynd en mjög spennt að prófa teygjustökk í fyrsta skiptið.
Á eftir áætlun
Parð var hins vegar á eftir áætlun og ljóst að þau myndu ekki ná að komast að brúnni í tæka tíð fyrir lokun. Ákváðu þau þá að hringja í starfsfólkið og grátbiðja það um að hafa stökkpallinn opinn aðeins lengur svo þau myndu ná að komast.
„Ég var þegar búinn að loka þegar þau hringdu. Þau grátbáðu mig að hafa áfram opið svo ég beið eftir þeim,“ segir maður að nafni Lorenzo Illuminati sem vann á stökkpallinum í sjónvarpsviðtali.
Hinsta stundin kvikmynduð
Klukkutíma fyrr hafði annað par stokkið sams konar stökk. Illuminati segir að ekkert hafi bent til neinnar hættu jafn vel þó að fyrir neðan brúnna væri 100 metra fall niður í gilið.
En þegar Alberto og Tiziana stukku saman slitnaði teygjan. Í stað þess að togast aftur upp féllu þau eins og steinar niður í gilið. Eins og öll stökk á þessum stað var stökk Alberto og Tiziönu tekið upp á myndband. Þeirra hinsta stund var kvikmynduð.
„Þau föðmuðust þegar þau stukku og svo skeði þetta. Þetta er hræðilegt,“ sagði Lorenzo.
Pallinum lokað
Ítölsk yfirvöld létu gera rannsókn á slysinu og teygjustökkspallinum í Polino eftir þetta. Var honum í kjölfarið lokað.
Eitt af því sem rannsakað var hvort að reipið hafi einfaldlega ekki þolað þyngd þeirra. En samkvæmt prófunum átti það að þola 2 þúsund kíló. Einnig voru mannleg mistök skoðuð. Nefndin sem rannsakaði málið komst að lokum að því að það hefði verið búnaðurinn í heild sinni sem brást.