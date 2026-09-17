Fóru ekki að lögum í máli konu sem vildi heiðra ömmu sína

Umboðsmaður Alþingis hefur komist að þeirri niðurstöðu að dómsmálaráðuneytið hafi ekki farið að lögum þegar það staðfesti ákvörðun Þjóðskrár Íslands um að synja umsókn konu um nafnabreytingu. Konan hafði sótt um að taka upp ættarnafn ömmu sinnar sem er látin. Vildi konan skipta föðurnafni sínu út fyrir ættarnafnið. Vísaði konan meðal annars til þess að amma hennar hefði gegnt stóru hlutverki í uppvexti hennar og lífi allt fram til þess að hún lést.
Málið á sér nokkuð langa sögu. Þjóðskrá synjaði beiðni konunnar í febrúar 2023. Hún kærði ákvörðunina til dómsmálaráðuenytisins sem staðfesti synjunina í nóvember 2023. Í nóvember 2024 kvartaði konan til umboðsmanns Alþingis sem hefur nú sent frá sér álit vegna málsins.
Í rökstuðningi konunnar fyrir beiðninni kom fram að amma hennar hefði borið umrætt ættarnafn og að hún vildi taka það upp. Hún hefði búið hjá henni ásamt móður sinni alla sína barnæsku og fram á fullorðinsár.
Þá kærði hún sig ekki um að bera föðurnafn sitt af nánar tilgreindum ástæðum.
Dánardægrið skipti máli
Í svari við beiðni konunnar vísaði Þjóðskrá til ákvæða mannanafnalaga nr. 45/1996 um að maður, sem samkvæmt þjóðskrá ber ættarnafn við gildistöku þessara laga eða bar ættarnafn í gildistíð mannanafnalaga nr. 37/1991, megi bera það áfram. Sama gildi um niðja hans hvort heldur er í karllegg eða kvenlegg.
Vísaði Þjóðskrá hins vegar til þess að amma konunnar hefði látist árið 1990 fyrir gildistöku mannanafnalaga frá 1991. Þar með væri konunni ekki heimilt að taka ættarnafnið upp sem kenninafn og var beiðni hennar þar af leiðandi hafnað.
Kærði konan þá synjunina til dómsmálaráðuneytisins. Í kærunni gerði hún ítarlega grein fyrir ástæðunum að baki umsókninni. Vísaði hún meðal annars til þess að hún hafi frá fæðingu búið með ömmu sinni til ársins 1990 þegar hún féll frá eða í hartnær 20 ár. Hafi amma hennar gegnt veigamiklu hlutverki í lífi og uppeldi hennar. Þá greindi konan í kærunni frá ástæðum þess að henni hugnaðist ekki að bera áfram föðurnafn sitt.
Í úrskurði ráðuneytisins var vitnað til ákvæða mannanafnalaga frá 1996 um að hver maður skuli kenna sig til föður eða móður nema hann eigi rétt á að bera ættarnafn og kjósi að gera svo. Tekið var fram að samkvæmt því ákvæði væri manni sem bar ættarnafn við gildistöku laganna eða bar ættarnafn í gildistíð eldri mannanafnalaga frá 1991 heimilt að bera það áfram. Sama gildi um niðja hans hvort heldur er í karllegg eða kvenlegg.
Ráðuneytið tók undir með Þjóðskrá um að þar sem amma konunnar hefði látist árið áður en mannanafnalögin frá 1991 tóku gildi væri ekki til staðar lagaheimild fyrir því að heimila henni að taka upp ættarnafn ömmu sinnar.
Ástæður
Vegna kvörtunar konunnar óskaði umboðsmaður eftir gögnum og skýringum frá dómsmálaráðuneytinu.
Vísaði umboðsmaður til þess að í lögum um mannanöfn, segði að Þjóðskrá Íslands væri heimilt að leyfa manni eldri en 18 ára að taka upp nýtt kenninafn ef telja yrði að gildar ástæður mæltu með því. Óskaði umboðsmaður eftir því að ráðuneytið upplýsti hvort það teldi að Þjóðskrá hefði borið að taka afstöðu til þess hvort gildar ástæður, í skilningi ákvæðisins, hefðu mælt með því að leyfa konunni að taka upp ættarnafnið sem kenninafn.
Taldi ráðuneytið að áðurnefnd lagaákvæði sem það byggði úrskurð sinn á væru skýr og að með þeim hafi löggjafinn sett skýrar reglur um upptöku ættarnafna hér á landi og einkum í þeim tilgangi að vernda hinn íslenska kenninafnasið.
Ráðuneytið taldi ekki að Þjóðskrá hefði borið að taka afstöðu til þess hvort að gildar ástæður, samkvæmt því ákvæði mannanafnalaga sem umboðsmaður hafði spurt um, hefðu verið fyrir því að leyfa konunni að taka upp ættarnafnið. Það ákvæði gæti ekki vikið til hliðar þeim skýru reglum sem væru í ákvæðum laganna sem synjunin byggði á.
Lög
Umboðsmaður Alþingis gerir ítarlega grein fyrir niðurstöðu sinni og vísar þar meðal annars í ákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífsins og dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu. Segir umboðsmaður ljóst að rétturinn til að velja sér nafn njóti ríkrar verndar.
Hvað varðar þá skýringu dómsmálaráðuneytisins að Þjóðskrá hafi ekki borið að leggja mat á hvort gildar ástæður, í skilningi laga um mannanöfn, hafi mælt með því að leyfa konunni að taka upp ættarnafnið þá segir umboðsmaður að ljóst sé af lögskýringargögnum með þessu ákvæði laganna að ætlunin hafi ekki verið að veita heimild til að taka upp ný ættarnöfn hér á landi.
Umboðsmaður telur hins vegar að annað gildi um rótgróin ættarnöfn sem séu skráð í þjóðskrá og teljist því ekki eðli málsins samkvæmt til nýrra ættarnafna. Það sé ekki hægt að líta svo á að lagaákvæði sem Þjóðskrá Íslands og dómsmálaráðuneytið byggi niðurstöðu sína á eigi við um umrætt ættarnafn, enda liggi fyrir að það sé nú borið og hafi verið borið af fjölda einstaklinga hér á landi um langt skeið.
Rökstyður umboðsmaður einnig ítarlega álit sitt um að ákvæði mannanafnalaga um að heimilt sé að samþykkja beiðni einstaklinga eldri en 18 ára um að taka upp nýtt kenninafn, séu gildar ástæður fyrir því, eigi við um upptöku ættarnafna sem séu ekki ný. Þjóðskrá hafi því heimild til að leyfa manni að taka upp ættarnafn að undangengnu mati á tilteknum skilyrðum þrátt fyrir að hann geti ekki leitt rétt sinn til þess af ákvæðum mannanafnalaga um ættarnöfn.
Mat
Umboðsmaður segir ljóst að í máli konunnar hafi slíkt mat ekki farið fram hjá Þjóðskrá og því ekki verið kannað nánar hvort gildar ástæður hafi verið fyrir því að samþykkja beiðni hennar.
Þar sem úrskurður ráðuneytisins, þar sem synjun á beiðni konunnar var staðfest, hafi ekki byggt á mati á því hvort gildar ástæður hafi verið fyrir því að samþykkja að konan tæki upp ættarnafnið hafi hann þar af leiðandi ekki verið í samræmi við lög.
Beinir umboðsmaður því að lokum til dómsmálaráðuneytisins að að taka málið upp að nýju, komi fram ósk um það frá konunni, leysa þá úr því í samræmi við þau sjónarmið sem rakin eru í áliti umboðsmanns og að taka framvegis mið af þeim sjónarmiðum við úrlausn sambærilegra mála.