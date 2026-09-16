Trumpistinn sem vill græða sárin í umræðunni - „Örmagna meirihlutinn“ búinn að fá nóg af skautun

Repúblikaninn Spencer Cox, ríkisstjóri Utah, telur að sá stjórnmálaflokkur sem tekst að eyða eitraða andrúmsloftinu í þjóðfélagsumræðunni í Bandaríkjunum komi til með að sigra næstu forsetakosningar. Hann gaf nýverið út bók þar sem hann fer yfir leiðir til að græða sár síðustu ára og segir það vera mögulegt að komast að lausnum þvert á flokkslínur. Rúm 70 Bandaríkjamanna séu á móti stöðunni eins og hún er í dag, hatrið á eitruðu umræðunni sé orðið mikið og talar hann um „örmagna meirihlutann“, sem er vísun í orð Richard Nixon, fyrrum forseta landsins, um „þögla meirihlutann“.
Núverandi skautun getur ekki gengið til lengdar
Cox er mikill stuðningsmaður Donald Trump og var hann spurður að því í viðtali við NPR hvort það sé ekki mótsögn að vilja græða sárin og styðja mann sem gerir fátt annað en að pólarisera umræðuna. Íslendingar, líkt og margar aðrar þjóðir, hafa ekki farið varhluta af því hvernig eitruð umræða hefur komið í stað heilbrigðra skoðanaskipta.
„Ég held að hann myndi gjarnan vilja sameina fólk, en nálgun okkar er mjög ólík. Kannski er besta dæmið um þetta að finna í minningarathöfninni um Charlie Kirk,“ segir Cox og rifar upp þegar Erika Kirk fyrirgaf opinberlega morðingja eiginmanns síns.
„Nokkrum mínútum síðar steig Trump forseti á svið og sagði eitthvað á þá leið að Charlie hefði sagt að við ættum að elska óvini okkar. Síðan sagði hann: „Ég bara get það ekki.“ Ég man ekki nákvæmlega orðalagið, en hann sagði að hann gæti ekki elskað óvini sína, að hann hataði óvini sína. Hann baðst meira að segja afsökunar og sagði: „Fyrirgefðu, Charlie. Fyrirgefðu, Erika. Ég get þetta ekki.“,“ segir Cox og viðurkennir að hann geti alveg verið ósammála Trump. Trump hafi meira að segja hringt í hann og tjáð honum að hann sé ósammála, þeir hafi þó skilið sáttir.
„Þegar öllu er á botninn hvolft mun enginn forseti og enginn ríkisstjóri laga það sem hefur farið úrskeiðis í landinu okkar. Of margir Bandaríkjamenn hafa misst nána vini og jafnvel fjölskyldumeðlimi vegna stjórnmála; fólk hættir að tala saman. Þeim tilfellum fjölgar gríðarlega. Þetta er afar óheilbrigt. Þetta er slæmt fyrir landið okkar og slæmt fyrir sálina.“
Sjálfur telur hann sig vera slæman talsmann fyrir þennan málstað þar sem hann eigi það til að ráðast á andstæðinga til að rífa þá niður, hann sé þó að vinna í að bæta sig.
„Ég held að það sé allt sem við getum vonast eftir af samborgurum okkar. Ég segi gjarnan að fátt sé óbandarískara en að hata aðra Bandaríkjamenn og ég vil svo sannarlega ekki falla í þá gryfju,“ segir Cox. Núverandi skautun, eða pólarisering, muni aldrei ganga til lengdar. „Fólk vill eitthvað annað. Það vill eitthvað betra. Báðir stjórnmálaflokkarnir hafa brugðist að þessu leyti, en sá flokkur sem finnur lausn á þessu mun standa sig mjög, mjög vel í einhverjum kosningum í framtíðinni.“
Þurfum meiri ágreining í stað þess að fólk hundsi hvort annað
Cox ræddi einnig um bókina sína í þættinum Daily Show nýverið þar sem spéfuglinn Jon Stewart benti á að það væru litlir hvatar nú til dags að eiga í slíkum skoðanaskiptum þar sem algóriðmar samfélagsmiðlanna væru hvetjandi til að segja einungis það sem er mest sláandi. Cox var sammála því en benti á að það væru aðrar leiðir í boði til að sigra í kosningum og vísaði til nýlegrar könnunar Stanford háskóla og nú væri komin eftirspurn eftir yfirveguðum samræðum.
Cox að fólk sem hafi lært kappræður í skóla sé almennt minna pólariserað en aðrir. „Alvöru kappræður eru eitthvað sem við gerum ekki lengur. Við þurfum í raun meiri ágreining í stað þess að fólk segi að það vilji ekki tala við fólk því það telur það óæðra sér eða sé illt,“ sagði Cox.
Hér má horfa á viðtalið í heild: