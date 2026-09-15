Jésú með Uzi veldur hneykslan – Sagt vera guðlast

Stytta af Jésú Kristi haldandi á tveimur Uzi vélbyssum í borginni Marseille hefur valdið mikilli hneykslan bæði innan og utan landamæra Frakklands. Er styttan sögð vera guðlast.
Kaþólski fréttamiðillinn Info Vaticana greinir frá þessu.
Stytta sem stóð í glugga í borginni Marseille, á suðurströnd Frakklands, sem sýnir Jésú Krist haldandi á tveimur Uzi vélbyssum hefur valdið mikilli hneykslan. Styttan hefur nú verið færð.
Styttan stendur í L´Aérosol Marseille, safni í fyrrverandi sápuverksmiðju sem er tileinkað götulist, og var hannað af listamanninum James Colomina. Hún er tveggja metra há og máluð rauð.
Verkið heitir á móðurmálinu „Tu ne tueras point“ eða „Þú skalt ekki drepa“, vísun í sjötta boðorð Biblíunnar. Að sögn listamannsins á verkið að tákna andstæðuna í þeim siðferðisboðskap sem nútímasamfélög boða og þess ofbeldis sem þau beita.
Upphaflega var verkið til sýnis utan á húsinu en það var að lokum fært inn af ótta við að það yrði skemmt og til þess að verja trúarlegar tilfinningar nágrannana. Sýningunni lýkur 1. nóvember næstkomandi.