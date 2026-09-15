Indversk stjórnvöld sökuð um að breiða út veganisma á BRICS fundi – Sjáðu matseðilinn

Ríkisstjórn Indlands og forsætisráðherrann Narendra Modi hafa verið sökuð um að breiða út veganisma á BRICS leiðtogafundinum um helgina. Í kvöldmatinn voru bornir fram 10 réttir, allir vegan.
Breska blaðið The Telegraph greinir frá þessu.
Stjórnarandstæðingar í Indlandi hafa látið í sér heyra eftir að matseðillinn á BRICS leiðtogafundinum um liðna helgi var gerður opinber. Bornir voru fram 10 réttir í kvöldmat, allir vegan.
„Svo það sé sagt þá er 80 prósent af indverskum mat ekki vegan. Indverskur ekki vegan matur er ljúffengur,“ sagði Rahul Gandhi, leiðtogi Congress flokksins, í færslu á samfélagsmiðlum.
„Ef þú vilt halda í heiðri vegan mat þá er það í góðu lagi en ekki einskorða indverska matarmenningu við vegan mat,“ sagði þingmaðurinn Waris Pathan og benti á að á Indlandi sé lambakjöt, kjúklingur og fiskur alveg jafn mikilvægt í matseld og grænmeti.
Annar þingmaður, Pawan Khera, sagði að flokkur Modi, BJP sem er hindúískur þjóðernisflokkur, hefði áður gerst sekur um að boða sína eigin vegan matarmenningu, það er brahma-hindú matarmenningu gagnvart Indverjum sjálfum. Nú sé flokkurinn farinn að breiða þetta út gagnvart öðrum þjóðarleiðtogum.
En á fundinum voru meðal annars Xi Jinping forseti Kína, Vladímír Pútín forseti Rússlands, Cyril Ramaphosa forseti Egyptalands, Abiy Ahmed forsætisráðherra Eþíópíu og margir fleiri.