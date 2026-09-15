Fyrrverandi forstjóri Icelandair: „Svona kröfur geta haft mjög alvarlegar afleiðingar“

Jón Karl Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Icelandair, gefur lítið fyrir þau rök Félags flugvirkja að flugvirkjar hafi setið á eftir samanburðarhópum. Flugvirkjar hjá Icelandair hafa boðað til allsherjarverkfalls þann 23. september næstkomandi.
Rætt er við Jón Karl á forsíðu Morgunblaðsins í dag.
Óskar Einarsson, formaður Félags flugvirkja, hefur bent á að félagsmenn hafi fengið boð um 3,5% launahækkun. Það dugi hins vegar ekki til því samanburðarhópar hafi fengið um 50% launahækkun á síðustu árum en flugvirkjar um 27%.
Jón Karl segir við Morgunblaðið að „þetta sé galin nálgun“ og kröfur flugvirkja séu óraunhæfar.
„Eins og staðan er í dag er alveg ljóst að Icelandair, eins og afkoman er, hefur ekki efni á því að taka samtal á slíkum nótum. Kjarabarátta á ekki að snúast um það sem aðrir eru að fá heldur hvað félagið sem þú vinnur hjá getur greitt,“ segir Jón Karl og bætir við:
„Svona kröfur geta haft mjög alvarlegar afleiðingar. Ef flugvirkjar fá 20–30% hækkun þá er augljóst að flugmenn munu ekki sætta sig við neitt minna.“