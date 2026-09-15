Rannveig lýsir átakanlegri reynslu: „Ég er hágrátandi. Mamma er öskrandi og pabbi, sem er deyjandi, er grátandi“

Rannveig Elíasdóttir gerir alvarlegar athugasemdir við framkomu lyflækningadeildar Sjúkrahússins á Akureyri, en hún var í síðustu viku dregin út úr herbergi þar sem faðir hennar lá banaleguna og svo læst inni í fangaklefa. Það sem hún vann sér til sakar var að gera athugasemdir við þá meðferð sem föður hennar var veitt. Rannveig segir að komið hafi verið fram við hann líkt og hann væri í lífslokameðferð án þess að slík meðferð hefði verið rædd við hann sjálfan eða aðstandendur hans. Rannveig, sem hefur starfað sem hjúkrunarfræðingur í um tuttugu ár, ákvað að taka að sér tilfallandi verkefni í umönnun föður síns sem hún taldi vanrækt af starfsfólki deildarinnar. Fyrir vikið var henni hótað sviptingu hjúkrunarleyfis og sjálfræðissviptingu. Hún situr nú blá og marin yfir föður sínum sem mun nú verja síðustu dögum sínum heima í faðmi fjölskyldunnar.
Komu fram eins og um lífslokameðferð væri að ræða
Það var á Facebook sem Rannveig vakti fyrst athygli á málinu en hún segir í samtali við DV að starfsfólk lyflækningadeildar SAK hafi komið fram við hana eins og glæpamann. Faðir hennar, Elías Hákonarson, lagðist inn á deildina í byrjun ágúst eftir að hann missti mátt í fótum. Það kom á daginn að krabbamein hans hefur dreift sér og meinvörp fundust í heila. Gerðar voru tilraunir með lyfja- og geislameðferð sem báru því miður engan árangur.
Rannveig segir að viðmótið á deildinni hafi ekki verið gott. Hún upplifði að starfsfólk væri reynslulítið og óvant. Telur Rannveig að starfsmenn hafi strax ákveðið að þar sem hún er hjúkrunarfræðingur yrði hún með „vesen“.
„Ég er náttúrulega mikið að spyrja: „Af hverju eruð þið að gera þetta svona? Eruð þið til í að gera þetta svona?“ Og ég hafði bara miklar skoðanir á meðferðinni hans. Bróðir hans er læknir, virtur læknir, og við þurftum bæði að vera í stappi við starfsfólkið. Þau ætluðu fyrst ekki að gefa honum sýklalyf þegar hann var kominn með bullandi sýkingu í blóðið og bróðir pabba þurfti að rífast við einhvern sérfræðing í korter til að ná því í gegn.“
Upplifði Rannveig að í reynd væri verið að taka nálgun lífslokameðferðar á föður hennar, það er að meðhöndla ekki sýkingar og halda frá honum vökva til að lengja ekki líf hans. Fjölskyldan áttaði sig á í hvað stefndi en faðir Rannveigar hafði þó óskað eftir því að allt yrði gert til að lengja líf hans og eins hafði hann tilkynnt að ef hann væri óviðræðuhæfur væri það dóttir hans sem tæki ákvarðanir fyrir hans hönd.
„Eitt skiptið fannst mér þau ekki vera að gefa honum nægilega mikinn vökva og það vissi enginn hvað hann var búinn að drekka mikið svo ég tengdi vökva sem var inni á stofunni og það var allt brjálað því ég leyfði mér að gera það. Ég baðst afsökunar og sagðist ekki ætla að gera það aftur. Síðan verður þetta aðeins skárra, við [Rannveig og starfsfólk] ræddum aðeins saman og náðum einhverri sátt.“
Dregin grátandi út í lögreglufylgd
Rannveig leyfði sér þó að aftengja vökva og sýklalyf sem föður hennar var gefið í æð þegar pokinn hafði klárast og í eitt skipti kom starfsmaður og reyndi að taka blóðprufu úr föður hennar en tókst það ekki svo Rannveig bauðst til að hjálpa.
„Ég náði blóði strax og fékk þá tiltal um að ég mætti ekki sinna hjúkrunarstörfum þarna, ég væri ekki starfsmaður á þessari deild. Síðar þetta kvöld er hann með sýklalyf og það kemur enginn til að aftengja það svo ég bara aftengdi og var að búa um æðalegg á hendinni á honum, setja grisjur og eitthvað og þá kemur hjúkrunarfræðingur og læknir og segja: „Jæja, núna verður þú bara að fara. Þú ert að trufla starfsemi deildarinnar.““
Rannveig og móðir hennar voru þarna komnar í náttföt enda ætluðu þær að gista hjá Elíasi. Rannveig neitaði að fara og eins tók móðir hennar fram að hún treysti sér ekki til að vera ein og vildi hafa Rannveigu hjá sér. Þá var hringt í lögregluna. Rannveig útskýrði fyrir lögreglumönnum að hún ætlaði ekki að skilja föður sinn eftir. Ef hún ætti að fara kæmi pabbi hennar með henni. Þá greip lögreglumaður í hana.
„Hann snýr mig niður og setur hnéð í bakið á mér. Ég er öll blá og marin á hryggnum. Ég var ekki með nein læti. Lögreglukona kemur svo og heldur hurðinni svo mamma komist ekki fram. Ég er hágrátandi. Mamma er öskrandi og pabbi, sem er deyjandi, er grátandi. Og þau eru tvö sem draga mig eftir gangingum, grátandi, frá deyjandi föður mínum.“
Móðir hennar reyndi einnig að takast á við lögreglumenn og er blá og marin en Rannveig var dregin út.
Hótað sjálfræðissviptingu og dvöl í „ógeðslega herberginu“
Rannveig ákvað að taka róandi töflur sem hún átti til og vildu þá lögreglumenn meina að hún væri í sjálfsvígshættu. Hún hafði því um tvennt að velja. Annað hvort færi hún með lögreglunni upp á stöð til að gista þar eða hún yrði sjálfræðissvipt og lögð inn á geðdeild.
„Ég er í mikilli geðshræringu og drulluhrædd og vildi ekki vera lokuð inni í þrjá sólarhringa á geðdeild. Ég vissi ekki hvort pabbi myndi deyja á þessum tíma svo ég samþykkti að fara með þeim. Lögreglumennirnir sögðu að ég ætti að gista í herbergi hjá þeim.“
Þetta herbergi reyndist vera fangaklefi og þegar Rannveig sá það varð hún enn hræddari því hún er með innilokunarkennd. Eftir að hún var læst inni sparkaði hún í hurðina á klefanum og þá kom lögreglukona og sagði: „Ef þú hættir ekki að sparka þá ferðu í ógeðslega herbergið.“
„Mér leið bara eins og það væri verið að koma fram við mig eins og einhvern glæpamann. Ég veit ekki fyrir hvað ég var læst inni í þessum klefa. Þau sögðust vera hrædd um að ég ætlaði að gera sjálfri mér eitthvað en þetta náttúrulega hjálpaði rosalega með mína líðan,“ segir Rannveig kaldhæðin.
Morguninn eftir var henni sleppt og hafði hún þá samband við geðhjúkrunarfræðing sem er hluti af stuðningsteymi sem hefur verið að aðstoða hana við að vinna úr því áfalli að missa föður sinn, sem er ekki orðinn sjötugur. Sá benti Rannveigu á að það hefði enginn rætt við geðlækni um mögulega sjálfræðissviptingu svo lögreglan laug að Rannveigu til að fá hana upp á stöð.
Þegar þarna er komið við sögu hafði móðir Rannveigar tekið fram að hún vildi fá mann sinn heim. Hann yrði ekki lengur á þessu sjúkrahúsi þar sem fjölskyldan væri lögð í einelti og lögreglunni sigað á hana. Það fékk fjölskyldan í gegn tveimur dögum síðar og nú er faðir Rannveigar heima í faðmi fjölskyldunnar og nýtur þjónustu Heimahlynningar.
Fjölskyldan ætlar lengra með málið sem mun nú vera komið í kvörtunarferli og til skoðunar er að setja það í kæruferli.
Eyðir nú síðustu dögunum heima í faðmi fjölskyldunnar
Rannveig telur að hún hafi ekkert gert sem kallaði á framangreind viðbrögð. Hún er reynslumikill hjúkrunarfræðingur og þau umönnunarverk sem hún gekk í voru léttvæg, nánast eins og að drekka vatn að hennar sögn. Hún hefði skilið framkomuna hefði hún gengið berserksgang á deildinni en það var ekki svo. Telur hún að starfsfólk hafi orðið reitt yfir því að hún væri að skipta sér af meðferð föður síns og að um valdabaráttu hafi verið að ræða. Henni var hótað að hún yrði tilkynnt til landlæknis og svipt hjúkrunarleyfinu en hún telur engar forsendur vera til slíks, hún hafi verið að sinna föður sínum sem er deyjandi.
Fjölskyldan er í miklu áfalli eftir þetta allt saman og hefur þegið sáluhjálp frá presti. Rannveig skrifar í áðurnefndri færslu á Facebook:
„Hvernig á maður að sætta sig við það að foreldri manns þurfi að lúta í lægra haldi fyrir krabbameini ekki einu sinni orðinn sjötugur? Síðastliðnar vikur hafa verið okkur fjölskyldunni hræðilegar að horfa upp á pabba minn, klettinn í lífi mínu, veslast upp á örfáum vikum. Ekki nóg með að þurfa að horfast í augu við það heldur höfum við þurft að standa í stappi við starfsfólk lyflækningadeildar SAK þar sem starfsfólk var dónalegt við okkur öll og virti óskir okkar að vettugi trekk í trekk. Mér var vísað út af deildinni í fylgd lögreglu frá deyjandi föður mínum og grátandi móður minni! Þvílík mannvonska! Þið spyrjið ykkur eflaust hvað gekk á en það sem varð til þess var að ég sem hjúkrunarfræðingur leyfði mér að stíga inn í örfá hjúkrunarverk, s.s. að aftengja sýklalyf þegar það kláraðist, soga slím þegar starfsfólkið kunni það ekki o.s.frv. því mín æðsta ósk var að fá að gefa honum það að geta sinnt honum á hans síðustu dögum. Þessi upplifun hefur eyðilagt alla okkar upplifun af þessu erfiða verkefni. Við höfum því valið að fara heim og eyða síðustu dögum í lífi hans þar.“
DV sendi fyrirspurn á Sjúkrahúsið á Akureyri vegna málsins, en svör höfðu ekki borist fyrir birtingu fréttar.