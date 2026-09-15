Brutust inn í dýragarð og börðu krókódílinn Dangalabba með málmrörum

Tveir unglingspiltar í Ástralíu eru sakaðir um að hafa brotist inn í dýragarð. Þar réðust þeir á stóran saltvatnskrókódíl og börðu hann með málmrörum.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Tveir unglingspiltar, 16 og 17 ára gamlir, brutust inn í dýragarðinn í borginni Perth í vesturhluta Ástralíu á sunnudag, þann 13. september, og níddust á stórum saltvatnskrókódíl sem þar dvelur.
Að sögn lögreglunnar í Perth klipptu piltarnir á lása og komust þannig inn í dýragarðinn og inn í búr krókódílsins, sem heitir Dangalabba.
Eins og sást á myndefni öryggismyndavéla réðust þeir á krókódílinn og börðu hann með málmrörum. Síðan eyðilögðu þeir myndavélarnar. Myndefni úr öðrum myndavélum sýndi piltana hjóla um dýragarðinn á hjólum starfsfólksins.
Handteknir og ákærðir
Starfsfólk dýragarðsins tilkynnti málið daginn eftir þegar það fann klippta lása, ónýtar myndavélar og særðan krókódíl. Eftir rannsókn gat lögreglan haft uppi á piltunum, fór heim til þeirra og handtók þá.
Piltarnir hafa verið ákærðir fyrir innbrot, skemmdarverk og dýraníð. Talsmaður dýragarðsins sagði hegðun þeirra stórhættulega. Þetta hefði hæglega getað endað illa fyrir þá. Öryggi verður eflt í dýragarðinum eftir þetta atvik.