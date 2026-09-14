Ný gjöld kosta Þröst 120 þúsund á ári – „Það á ekki að refsa fólki fyrir að vera veikt“

Þröstur Árnason gagnrýnir harðlega auknar fjárhagslegar byrðar sem lagðar eru á fólk sem glímir við alvarleg veikindi og þarf á reglulegri endurhæfingu og heilbrigðisþjónustu að halda.
Í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag segir Þröstur, sem er öryrki vegna alvarlegs hjartasjúkdóms, að ný komugjöld geti kostað hann um 120 þúsund krónur aukalega á ári.
„Já, 120.000 krónur. Þetta er heilmikil upphæð fyrir einstakling sem lifir á örorkulífeyri,“ skrifar Þröstur.
Hann segir mikilvægt að horfa ekki eingöngu á kostnað ríkisins við endurhæfingu og sjúkraþjálfun. Regluleg endurhæfing geti hjálpað fólki að viðhalda færni, bætt heilsu þess og aukið sjálfstæði. Til lengri tíma geti það meðal annars þýtt færri komur á heilbrigðisstofnanir, minni lyfjanotkun og minni þörf fyrir aðra heilbrigðisþjónustu.
Þröstur spyr því hvort ríkið sé í raun að spara með því að gera fólki erfiðara fyrir að nýta þjónustu sem geti komið í veg fyrir meiri kostnað síðar.
Hann gagnrýnir jafnframt skerðingar sem öryrkjar geti orðið fyrir þegar þeir afla sér aukatekna eða leigutekna. Þar telur hann kerfið vinna gegn því að fólk reyni að bæta eigin fjárhagsstöðu.
„Hvar er hvatinn til að reyna að standa á eigin fótum? Kerfið virðist stundum segja: „Þú mátt ekki vera of veikur til að þurfa hjálp – en þú mátt heldur ekki reyna of mikið til að bjarga þér sjálfur.“ Þetta er öfugsnúið.“
Þröstur segir fólk sem orðið hafi fyrir alvarlegu heilsutjóni ekki eiga að þurfa að velja á milli nauðsynlegrar sjúkraþjálfunar og þess að eiga fyrir daglegum útgjöldum.
„Endurhæfing er ekki lúxus. Sjúkraþjálfun er ekki lúxus. Heilbrigðisþjónusta er ekki lúxus.“
Hann skorar að lokum á heilbrigðisráðherra og Tryggingastofnun að horfa á heildarmyndina og meta ekki aðeins hvað þjónustan kosti ríkið hverju sinni heldur einnig kostnaðinn sem geti fallið til þegar fólk fær ekki nauðsynlega endurhæfingu og meðferð.
„Það á ekki að refsa fólki fyrir að vera veikt. Og það á heldur ekki að refsa fólki fyrir að reyna að standa á eigin fótum.“
Þröstur segir málið þurfa að endurskoða þegar í stað.