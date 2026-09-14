Nákvæmari loftmyndir en áður af öllum þéttbýlisstöðum landsins

Í sumar voru teknar nýjar háupplausnarmyndir af öllum þéttbýlisstöðum landsins. Þetta er í fyrsta skipti sem það er gert. Vel gekk að taka loftmyndir af Íslandi í sumar enda veðrið oft með ágætum. Um það bil 18% landsins voru mynduð sem telst mjög gott en til að ná myndum af landinu þarf að vera heiðskírt sem er alls ekki alla daga.
Í fyrsta skipti náðist að taka nýjar háupplausnarmyndir af öllum 110 þéttbýlisstöðum landsins. Þá voru teknar háupplausnarmyndir af tólf vinsælum ferðamannastöðum, eins og Reynisfjöru, Gullfossi, Hvítserk, Bjargtöngum, Þingvöllum og fleirum. Á loftmyndunum er hægt að greina smáatriði á jörðu niðri, eitthvað sem áður var ekki hægt.
Í fyrra tóku Loftmyndir í gagnið nýja tækni við loftmyndatöku á þéttbýlustu stöðunum og nú er hægt að fanga slík svæði með 5 sentimetra upplausn. Þessi tækni nýtist skipulagsyfirvöldum sem og áhugafólki um landafræði afar vel og þeim sem stunda kortlagningu innviða og rannsóknir.
„Að ná svona háupplausnamyndum af öllum þéttbýlisstöðum er stór áfangi í þróun loftmynda af Íslandi. Með meiri gæðum verður auðveldara að sjá smærri atriði sem skipta máli í daglegu lífi," segir Karl Arnar Arnarsson, framkvæmdastjóri Loftmynda ehf.
Hægt að skoða breytingar á byggð, gróðri og landslagi
Þessar nýju og nákvæmu loftmyndir verða aðgengilegar á vefnum map.is í október en þar getur almenningur skoðað loftmyndir á tímaflakki allt aftur til ársins 1953 og unnið er að því að setja fleiri myndir inn. Aðgangurinn er ókeypis og hefur vefurinn reynst mikilvægur vettvangur til að bera saman breytingar á byggð, gróðri og landslagi yfir áratugaskeið.
„Við myndum höfuðborgarsvæðið úr lofti einu sinni til tvisvar á ári, því þar eru breytingar á landi svo örar. Önnur þéttbýli myndum við einu sinni á ári en aðra staði eins og á hálendinu sem breytast minna myndum við sjaldnar. Á map.is getur fólk svo borið saman nýju myndirnar við þær gömlu,“ segir Karl Arnar.
Nákvæmari þrívíddarmyndir unnar úr loftmyndunum
Nýju myndirnar eru líka notaðar til að setja inn þrívíðar myndir á 3d.map.is og Loftmyndir gera að auki ný hæðarlíkön úr myndunum sem einnig eru aðgengileg á 3d.map.is. Karl segir önnur þrívíddarkort gjarnan unnin með gervihnattamyndum en kort Loftmynda séu unnin upp úr myndum teknum úr flugvél í um 1-3 kílómetra hæð, sem geri nákvæmnina og þéttleikann meiri.
Markmið Loftmynda er að loftmyndum af öllu landinu sé viðhaldið þannig að myndirnar sýni landið eins og það er hverju sinni sem og þróun þess.
Á tveimur sumrum hafa Loftmyndir tekið loftmyndir af ríflega helmingi landsins. Frá árinu 2006 hefur loftmyndataka félagsins verið nýtt í endurnýjun á loftmyndum en félagið hóf að taka loftmyndir af landinu árið 1996 og var komið með myndir af öllu landinu 2006. „Síðastliðin 20 ár hafa verið nýtt í að endurnýja loftmyndir og þróa og bæta allan búnað í samræmi við nútímastaðla sem og búa til þrívíddarkort, hæðarlíkön og fleira,“ segir Karl Arnar.
Allur búnaður til loftmyndatöku er í eigu Loftmynda en flugvélin er í eigu Garðaflugs. Það þýðir að Ísland er sjálfbært þegar kemur að loftmyndatöku og það þýðir einnig að starfsfólk fyrirtækisins getur stokkið til og myndað úr lofti með litlum fyrirvara allan ársins hring, til dæmis þegar óvæntir atburðir verða eins og náttúruhamfarir.