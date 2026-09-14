Kominn á Vernd tveimur árum eftir að hann banaði Bryndísi Klöru

Maðurinn sem banaði Bryndísi Klöru Birgisdóttur og stakk tvö önnur ungmenni á Menningarnótt fyrir tveimur árum er nú kominn af Stuðlum og afplánar nú á áfangaheimilinu Vernd í Laugardal í Reykjavík. Vísir greinir frá þessu en maðurinn var dæmdur í átta ára fangelsi í fyrra. Árásin átti sér stað á menningarnótt 24. ágúst 2024. Bryndís Klara lést á sjúkrahúsi 30. ágúst. Samkvæmt upplýsingum Vísis hóf maðurinn afplánunina á Vernd nú í byrjun september, rúmum tveimur árum frá atburðunum.
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Málið vakti mikinn óhug þegar það kom upp og töluverða umræðu um ofbeldishegðun ungmenna. Víða hefur verið komið upp bleikum bekkjum til minningar um Bryndísi Klöru.
Maðurinn framdi verknaðinn þegar hann var sextán ára, hann er nú orðinn átján ára gamall og samkvæmt íslenskum lögum má ekki dæma menn í fangelsi lengur en í átta á ref þeir frömdu glæpinn fyrir átján ára aldur. Samkvæmt lögunum geta fangar sem eru tuttugu og eins árs eða yngri sótt um að fara á reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans, eða minna en þrjú ár.
Áfangaheimilið virkar þannig að þeir sem þar dvelja þurfa að vera þar á nóttunni og fyrri hluta kvöldsins, þeir þurfa að stunda nám, vinnu eða meðferð í takt við mat Verndar.