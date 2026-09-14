Jón Birgir Jónsson ráðinn forstjóri Kviku banka

Stjórn Kviku banka hefur ráðið Jón Birgi Jónsson sem forstjóra bankans. Jón Birgir mun hefja störf þann 1. desember næstkomandi og tekur þá við af Ármanni Þorvaldssyni, sem tilkynnti fyrr á árinu að hann hygðist láta af störfum.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum.
Þar kemur fram að Jón Birgir búi yfir yfirgripsmikilli reynslu af alþjóðlegum fjármálamörkuðum og hafi starfað stærstan hluta starfsferils síns erlendis, í London og New York, hjá tveimur af stærstu eignastýringarfyrirtækjum heims.
Á árunum 2013 til 2025 starfaði Jón Birgir hjá Neuberger Berman í London, þar sem hann var einn af eigendum félagsins og gegndi stjórnendastöðu. Hann kom til félagsins til að styrkja starfsemi þess á sviði alþjóðlegra skuldabréfafjárfestinga og sinnti síðar í auknum mæli samskiptum við fag- og stofnanafjárfesta. Þar áður starfaði hann frá árinu 1998 hjá J.P. Morgan Asset Management, bæði í New York og London, sem sjóðstjóri með áherslu á skuldabréf og alþjóðlega vaxtamarkaði.
Jón Birgir lauk grunnnámi í stærðfræði við Háskóla Íslands og framhaldsnámi í fjármálaverkfræði við New York University. Þrátt fyrir langan starfsferil erlendis hefur hann haldið sterkum tengslum við íslenskt atvinnulíf, meðal annars sem stjórnarmaður í Bresk-íslenska viðskiptaráðinu.
Sigurður Hannesson, stjórnarformaður Kviku banka, fagnar komu Jóns Birgis í tilkynningu sem send var fjölmiðlum í gærkvöldi.
„Það er ánægjulegt að fá Jón Birgi í öflugt lið Kviku. Umfangsmikil reynsla hans af fjármálamörkuðum og sterk alþjóðleg tengsl munu nýtast Kviku vel í áframhaldandi þróun bankans.
Kvika hefur vaxið og þróast hratt á undanförnum árum og er í dag með fjölbreyttan rekstur og spennandi tækifæri til frekari vaxtar og þróunar, bæði á Íslandi og í Bretlandi þar sem vel hefur tekist að byggja upp arðbæran rekstur. Umfangsmikil reynsla Jóns Birgis af fjármálamörkuðum og sterk alþjóðleg tengsl falla vel að þeim tækifærum sem Kvika stendur frammi fyrir.
Um leið vil ég þakka Ármanni Þorvaldssyni fyrir mikilvægt framlag hans til Kviku. Á forstjóratíð hans hefur bankinn vaxið verulega og þróað öflugan og fjölbreyttan rekstur. Fyrir þann árangur á Ármann, ásamt öllu því öfluga starfsfólki sem lagt hefur sitt af mörkum á þessari vegferð, miklar þakkir skildar.“
Jón Birgir Jónsson, nýr forstjóri Kviku banka, segir að spennandi tímar séu fram undan.
„Ég er fyrst og fremst stoltur og þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt. Þetta er virkilega spennandi verkefni og bankinn er einstaklega vel í stakk búinn til áframhaldandi sóknar, með góða innviði, sterkan efnahagsreikning og framúrskarandi starfsfólk. Markmið okkar er og verður áfram að veita viðskiptavinum okkar öfluga fjármálaþjónustu.“