Hrafn missti 21 árs dóttur sína úr krabbameini – Sannfærður um hvað olli veikindunum

Hrafn Margeirsson segir frá því hvernig hann missti 21 árs gamla dóttur sína úr krabbameini aðeins þremur mánuðum eftir að sjúkdómurinn greindist. Hann segir fráfall hennar hafa verið stærsta áfall lífs síns og að í kjölfarið hafi hann lagt af stað í leit að skýringum á því hvers vegna sjúkdómurinn hafi þróast með jafn miklum hraða og raun bar vitni.
Hrafn, sem er nýjasti gesturinn í podcasti Sölva Tryggvasonar, segist í dag sannfærður um að Covid-bólusetning hafi átt þátt í veikindum dóttur sinnar.
Hrafn segir dóttur sína hafa fengið tvo skammta af Pfizer-bóluefninu sumarið 2021, skömmu eftir að hún varð 18 ára. Hún hafi fram að því verið heilsuhraust en í kjölfarið farið að glíma við ýmis einkenni.
Hann nefnir meðal annars breytingar á tíðahring, mikla bakverki, kvíðaeinkenni, lystarleysi og þyngdartap. Ástand hennar hafi versnað og árið 2023 hafi hún verið orðin svo máttfarin að hún gat ekki lengur unnið.
Eftir frekari rannsóknir í Reykjavík kom í ljós að hún var með langt gengið ristilkrabbamein. Hún lést þremur mánuðum síðar, aðeins 21 árs gömul.
„Hún fær ristilkrabbamein bara tvítug konan og það er nánast ekki þekkt,“ segir Hrafn og vísar þar til þess hversu sjaldgæfur sjúkdómurinn er hjá svo ungu fólki.
Fór sjálfur að leita svara
Hrafn segir að nokkrum vikum eftir greiningu dóttur sinnar hafi hann rekist á umfjöllun í norskum miðli þar sem því var haldið fram að tengsl væru á milli Covid-bólusetninga og krabbameina. Það hafi orðið til þess að hann hóf að kynna sér málið nánar.
„Ég man ennþá í hvaða stellingu ég var þegar ég las þetta. Þarna var hennar sjúkdómseinkennum og framhaldinu nánast lýst skref fyrir skref,“ segir Hrafn.
Hann segist í fyrstu hafa nálgast málið sem efasemdamaður en eftir því sem hann las meira hafi hann orðið sannfærðari um að þarna væri að finna skýringu á veikindum dóttur hans.
Hrafn notar meðal annars hugtakið „túrbó-krabbamein“ um sjúkdóminn og telur hraða framvindu hans styðja kenningu sína.
Í leit sinni að svörum aflaði Hrafn sér upplýsinga um lotunúmer bóluefnaskammtanna sem dóttir hans fékk. Hann segist í framhaldinu hafa fundið erlendar rannsóknir og greiningar sem að hans mati veki spurningar um innihald ákveðinna framleiðslulota.
„Það voru framleiddir milljarðar skammta af bóluefnum á mettíma og það voru gríðarlegir hagsmunir undir. Í Danmörku eru um 80% af verstu tilfellum aukaverkana frá um 5% af lotunúmerum, þannig að það voru ekki öll bóluefnin eins,” segir hann meðal annars.
Ræddi málið við Ölmu
Hrafn segist einnig hafa rætt málið við Ölmu Möller heilbrigðisráðherra eftir málþing á vegum Krabbameinsfélagsins. Að hans sögn spurði hann hana meðal annars um möguleg tengsl Covid-bólusetninga við krabbamein og umframdauðsföll.
Hann segir Ölmu hafa hafnað því að sýnt hefði verið fram á slík tengsl og að bóluefnin hafi reynst örugg og árangursrík. Hrafn lýsir samskiptunum sem nokkuð snörpum.
Hrafn segir missi dóttur sinnar vera ástæðuna fyrir því að hann hafi haldið áfram að leita svara og ræða málið opinberlega. Hann geri sér grein fyrir að skoðanir hans kunni að mæta mikilli gagnrýni.
„Mér er alveg sama þó að ég sé fordæmdur fyrir að tala um þessa hluti, en ég vil bara að sannleikurinn komi fram.“
Hann segist vonast til þess að með tímanum verði farið ítarlega yfir Covid-tímabilið, bólusetningarnar og tilkynningar um mögulegar aukaverkanir.
„Að sjálfsögðu er það sem rekur mig áfram minning dóttur minnar. Þetta er stærsta áfall lífsins og fylgir manni það sem eftir er.“
Hægt er að nálgast viðtalið við Hrafn og öll viðtöl og podköst Sölva Tryggvasonar inni á solvitryggva.is