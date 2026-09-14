Aþena fékk stuðning úr óvæntri átt en bíður enn eftir samningi

Forsvarsmenn körfuboltafélagsins Aþenu í efra Breiðholti, með Brynjar Karl Sigurðsson í broddi fylkingar, hafa í talsverðan tíma gagnrýnt framgöngu Reykjavíkurborgar gagnvart félaginu. Hefur Brynjar bæði deilt á síðasta og núverandi meirihluta í borgarstjórn og þá ekki síst fyrir að gera ekki rektsrarsamning við félagið. Tillaga um að slíkur samningur yrði gerður við félagið var raunar borin upp á fundi íþrótta- og útilífsráðs á föstudag. Það kemur þó líklega eilítið á óvart frá hvaða flokki tillagan kom í ljósi þess að iðkendur hjá Aþenu eru ekki síst innflytjendur eða börn innflytjenda, en það var fulltrúi Miðflokksins sem lagði tillöguna fram.
Brynjar Karl Sigurðsson. Mynd: Skjáskot/Yotube.
Síðasti meirihluti borgarstjórnar hlaut mikla gagnrýni frá Brynjari Karli sem sagði stein lagðan í götu félagsins ekki síst með því að ekki væri gerður rekstrarsamningur við félagið og því ekki úthlutað aðstöðu með sama hætti og öðrum íþróttafélögum í borginni. Um tíma leit út fyrir að starfsemi Aþenu myndi leggjast af og iðkendur félagsins mótmæltu hástöfum við ráðhúsið. Sumarið 2025 var loks gerður samningur milli borgarinnar og Aþenu um að borgin myndi taka yfir rekstur íþróttahússins í Austurbergi, þar sem félagið hefur haft sína aðstöðu, og úthluta félaginu æfingatímum í húsinu eins og venjan er að gera með önnur íþróttahús í borginni.
Hluti af samningnum var styrkveiting til félagsins. Í tilkynningu borgarinnar kom fram að félagið hefði unnið gott starf við að auka þátttöku stúlkna í íþróttum, en félagið er eingöngu með stúlknaflokka, í því hverfi borgarinnar þar sem þátttaka þeirra í íþrótta- og tómstundastarfi sé minnst.
Nýr meirihluti en litlar breytingar
Síðan þá hefur nýr meirihluti tekið við völdum í borgarstjórn en enn bólar ekkert á rekstrarsamningi um starfsemi félagsins sem forsvarsmenn Aþenu hafa beðið eftir. Svo fór að í sumar dró félagið meistaraflokk kvenna úr keppni í Bónus deildinni.
Sagði Brynjar Karl þá helstu ástæðuna vera þá að Reykjavíkurborg hefði ekki viljað gera rekstrarsamning við félagið og sagði að sá samningur ætti einna helst að snúast um afnot félagsins af kennslu- og fundarými, en félagið hefur nýtt kjallarann í íþróttahúsinu í Austurbergi fyrir slíkt. Sagði Brynjar Karl félaginu nauðsynlegt að hafa slíka aðstöðu til að geta aðstoðað iðkendur við heimanám, hjálpað þeim að bæta íslenskukunnáttu sina, leiðtogaþjálfun o.fl.
Lagði Brynjar Karl áherslu á að starfsemi félagsins snerist ekki eingöngu um íþróttir heldur félagslegt hjálparstarf og að styrkja iðkendur sem manneskjur en ekki eingöngu bæta kunnáttu þeirra í körfubolta. Gagnrýndi Brynjar Karl meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks og sagði hann eins og síðasta meirihluta vanrækja efra Breiðholt.
Aþena ekki með
Málefni Aþenu voru rædd á fundi íþrótta- og útilífsráðs borgarinnar á föstudag.
Tekið var fyrir bréf frá íþróttabandalagi Reykjavíkur vegna aukins samstarfs hinna íþróttafélaganna í Breiðholti, ÍR og Leiknis.
Í bréfinu er óskað eftir samvinnu við íþrótta- og útilífsráð Reykjavíkur um áætlun til að auka samstarf félaganna tveggja og samhliða vinna að bættu framboði íþróttastarfs fyrir íbúa Breiðholtshverfis. Eru í bréfinu lagðar fram þrjár tillögur.
Í fyrsta lagi að hefja nú þegar vinnu með félögunum þar sem fulltrúar þeirra ræði möguleika til aukins samstarfs og mögulegrar sameiningar íþróttastarfs. Áætlað sé að ljúka þeirri vinnu 15. október næstkomandi. Áætlaður kostnaður við það sé ein og hálf milljón króna.
Í öðru lagi að ráðinn verði starfsmaður til að koma á íþróttastarfi í nafni beggja félaga í Efra Breiðholti frá 1. nóvember næstkomandi. Áætlaður kostnaður við það sé 12 milljónir króna á ári.
Í þriðja lagi að samhliða þessu vinni íþrótta- og útiliífsráð og Íþróttabandalag Reykjavíkur að sameiginlegri áætlun um mannvirkjamál í Breiðholti sem taki mið af þörfum félaganna og framtíðarhugmyndum þeirra um sameiginlegt starf. Þessari vinnu verði lokið 15. nóvember og verði þá strax lögð fram fyrir Íþrótta- og útilífsráð og stjórn bandlagsins til samþykktar.
Aþena nú þegar
Lárus Blöndal Sigurðsson borgarfulltrúi Miðflokksins og fulltrúi hans í íþrótta- og útilífsráði lagði þá fram bókun þar sem hann fagnaði þessum hugmyndum um aukið samstarf íþróttafélagana í Breiðholti. Gerði hann hins vegar athugasemd við að Aþenu vantaði í þessar viðræður og lagði Lárus til að fulltrúi félagsins fengi að vera með. Jafnframt gerði Lárus athugasemd við aukinn kostnað við þessar viðræður. Hann vildi meina að það væri eðlilegt að leysa málið innan menningar- og íþróttasviðs borgarinnar án viðbótarkostnaðar.
Lárus Blöndal Sigurðsson borgarfulltrúi Miðflokksins. Mynd: Reykjavíkurborg.
Síðar á fundinum var tekin fyrir tillaga Lárusar um að áðurnefndur rekstrarsamningur yrði gerður við Aþenu en tillagan gekk einnig út að samið yrði við félagið um að það myndi reka íþróttahúsið í Austurbergi. Lárus hafði raunar lagt tillöguna fram á síðasta fundi ráðsins, í lok ágúst, en meirihlutinn samþykkti að fresta henni.
Í kjallaranum
Á fundinum á föstudag var tillögunni síðan vísað frá eftir að lagt hafði verið fram minnisblað frá Steinþóri Einarssyni sviðsstjóra menningar- og íþróttasviðs. Í minnisblaðinu segir að verið sé að afla nauðsynlegra gagna, m.a. er lúti að þarfagreiningu fyrir Aþenu og að kanna hugsanlega afnotaþörf annarra félaga sem halda eða vilji halda úti íþróttastarfi í Efra-Breiðholti, til að undirbyggja síðari ákvörðunartöku.
Þegar kemur að nýtingu kjallarans í Austurbergi þá segir í minnisblaðinu að umhverfis- og skipulagssvið hafi lýst því yfir í minnisblaði, í apríl, að rýmið sé óhæft undir hvers kyns starfsemi og hafi ekki hlotið öryggisúttekt. Það sé því ekki á forræði menningar- og íþróttaráðs að verða við kröfu Íþróttafélagsins Aþenu um aðgengi að kjallaranum.
Minnisblað umhverfis- og skipulagssviðs fylgir með minnisblaði Steinþórs en í því fyrrnefnda segir að kjallarinn verði ónothæfur vegna framkvæmda næstu þrjú árin en þær snúist um endurnýjun tæknikjallara Breiðholtslaugar, sem er sambyggð við íþróttahúsið. Eftir að þeim ljúki verði vesturhluti kjallarans nánast alfarið nýttur fyrir tæknirými laugarinnar. Hægt verði hins vegar að hanna og fjármagna standsetningu á austurhluta kjallarans, í samræmi við þarfir notenda hans. Það verkefni teljist þó ekki til almenns viðhalds, eins og talað hafi verið um í upphafi heldur sé þetta nú skilgreint sem meiriháttar viðhald og endurnýjun sem þarfnist fjárfestingar.
Lárus lagði eftir frávísunina fram bókun og ítrekaði að í dag sé enginn rekstarsamningur í gildi við Aþenu og augljóslega sé erfitt að halda úti starfsemi félagsins í þeirri óvissu. Ekki verði séð hvers vegna ekki sé hægt að ganga frá langtíma samningi við Aþenu, út frá þeirri þjónustu sem félagið nú þegar sinni í hverfinu. Forsendur ættu að liggja fyrir. Það sé brýnt að ljúka við þjónustu- og rekstarsamning við félagið. Hvað varði aðstöðumál, þá sé mikilvægt að leita lausna í samstarfi við Aþenu um viðundandi félagsaðstöðu fyrir núverandi starfsemi, ef ekki sé unnt að nýta kjallarann í Austurbergi.