Árni Stefán handtekinn á undirfötunum í tengslum við innbrot í þrjú eldisbú

Lögfræðingurinn Árni Stefán Árnason var handtekinn í síðustu viku vegna rannsóknar á innbrotum í eldisbú Stjörnugríss á Kjalarnesi, Reykjabúið í Mosfellsbæ og Dalsbú í Mosfellsdal, en fyrsta innbrotið átti sér stað í maí. Frá þessu greinir Nútíminn sem hefur það eftir Árna Stefáni að sími hans og fartölva hafi verið haldlögð í aðgerðum lögreglu, bifreið hans rannsökuð og hann sjálfur fluttur, á undirfötunum, í fangaklefa.
Árni hafnar aðild að innbrotunum og telur að aðgerðir lögreglu tengist dýrahaldi hans sjálfs og langvarandi deilum við Matvælastofnun (MAST).
„Mér var komið fyrir í fangaklefa, klæddum undirfötunum einum. Ég fór mjög fljótt í gríðarlega geðshræringu og varð hreinlega hræddur. Það er svakalega óþægilegt að sitja í slíkum klefa vegna saka sem maður telur sig ekki eiga neina aðild að.“
Árni mátti dúsa í fangaklefa í fjórar klukkustundir áður en hann var færður til yfirheyrslu en á þessum tíma vitjuðu sjúkraflutningamenn hans og mældist þá blóðþrýstingur hans gríðarlega hár. Hann segist aldrei hafa verið spurður beint hvort hann hefði eitthvað með innbrotin að gera en þó var hann spurður um viðhorf til þeirra. Eins og áður segir telur Árni að handtakan og húsleitin tengist heldur deilum hans sjálfs við MAST heldur en innbrotum í eldisbú. Hann telur að lögregla hafi brotið gegn friðhelgi heimilis hans í aðgerðum sem hafi farið langt út fyrir meðalhóf. Hann dregur lögmæti húsleitarinnar í efa og ætlar að leita réttar síns.