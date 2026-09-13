Vísað úr landi og bönnuð endurkoma eftir að hafa stundað kynmök á almannafæri

Ástralskur maður hefur verið rekinn úr landi í Indónesíu og bannað að snúa aftur vegna ósæmilegrar hegðunar. Maðurinn stundaði mök í heilar 15 mínútur fyrir framan heimili annars manns.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Hinn 27 ára Billy Aspinall frá Ástralíu hefur verið rekinn úr landi í Indónesíu eftir ósæmilegt athæfi með ónefndri konu á eyjunni Balí. Aspinall má ekki koma aftur til Indónesíu í 10 ár.
Aspinall var handtekinn á Denpasar flugvellinum þegar hann var á leið úr landi. Var honum skellt í tveggja vikna varðhald áður en hann var rekinn úr landi.
Ástæðan er sú að hann hafði stundað kynmök í 15 mínútur úti á götu fyrir framan hús í íbúðahverfi í þorpinu Tibubeneng þann 22. ágúst. Kona sem býr í húsinu sá þetta þegar hún var á leið til bænastundar og bað þau um að hætta en þau hunsuðu hana.
Myndefni af athæfinu náðist á öryggismyndavél og var því deilt á netinu. Var það fljótt að dreifast víða um netheima.
Má segja að hinn ungi Aspinall hafi í raun verið nokkuð heppinn. En hann hefði getað hlotið eins árs fangelsisdóm fyrir brotið. Hins vegar vildi konan sem býr í húsinu ekki kæra hann. Konan, sem talin er vera ferðamaður, hefur ekki fundist.