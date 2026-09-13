Sterkefnuð kona grunuð um að myrða eiginmann sinn með fánastöng

Bandarísk kona á sjötugsaldri hefur verið ákærð fyrir morð á eiginmanni sínum. Málið er sérstakt að því leyti að konan er sökuð um að hafa notað fánastöng til verksins.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Hin 65 ára Vicky Kim frá Palm Desert í Kaliforníufylki hefur verið handtekin og ákærð fyrir morð á eiginmanni sínum. Á hún að hafa notað fánastöng til verksins.
Lögreglan var kölluð út að heimili hjónanna föstudagsmorguninn 4. september eins og segir í fréttatilkynningu lögreglunnar í Riverside sýslu, austan við Los Angeles borg.
Látinn á staðnum
Þar fundu lögreglumenn helsærðan eldri karlmann sem var með áverka eins og ráðist hafi verið á hann. Gat hann varla talað og skömmu síðar var hann úrskurðaður látinn á staðnum. Ekki hefur verið greint frá nafni mannsins.
Samdægurs var eiginkona mannsins, áðurnefnd Vicky Kim, handtekin og grunuð um verknaðinn. Var hún yfirheyrð og færð í gæsluvarðhald en rannsókn málsins stendur enn yfir.
Eins og segir í málsskjölunum er Kim grunuð um að hafa notað fánastöng til þess að myrða eiginmann sinn, það er berja hann með, en hún hefur áður verið kærð fyrir heimilisofbeldi gagnvart eiginmanni sínum, meðal annars síðastliðinn janúar. Þau mál voru hins vegar afskrifuð sem smámál og Kim sat aðeins í stutta stund í fangelsi. Um er að ræða sterkefnuð hjón sem búa í auðugu hverfi.