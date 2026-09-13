Ógn í háloftunum: Tveir menn bundnir niður eftir að hafa sagst vera með byssu

Tveir menn voru bundnir niður í flugvél á leiðinni frá Ástralíu til Katar eftir að hafa verið með ólæti og hótað því að vera með byssu. Mennirnir voru handteknir á flugvellinum í Doha.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Tveir farþegar um borð í flugvél Qatar Airways voru handteknir í Doha, höfuðborg Katar eftir dólgslæti og ógnanir í 14 klukkutíma flugi frá Melbourne í suðurhluta Ástralíu.
Vélin fór af stað frá Melbourne um klukkan 16:00 að staðartíma á föstudag, þann 11. september. Ekki leið á löngu þar til tveir menn fóru að verða með slæma hegðun gagnvart flugþjónum og öðrum farþegum.
Skölluðu og hræktu
Ein kona segir að mennirnir hafi verið mjög eirðarlausir og pirraðir strax frá flugtaki. Fór það ekki fram hjá neinum sem var nálægt þeim í vélinni.
„Þeir voru sífellt að standa upp úr sætum sínum, gengu fram og aftur um farþegarýmið og fóru inn fyrir mitt persónulega rými og hreyfðu eigur mínar,“ segir ein kona sem var um borð. „Þeir voru stanslaust að garfa í farangrinum og sögðust vera að leita að hlutum sem þeir hefðu týnt.“
Eftir um það bil 8 klukkutíma af 14 klukkutíma flugi byrjuðu mennirnir tveir að rífast heiftarlega og slást. Flugþjónar komu aðvífandi og áttu í stökustu vandræðum með að aðskilja mennina og tjónka við þeim.
Mennirnir spörkuðu frá sér í flugþjónana, létu höggin dynja á þá, skölluðu og hræktu. Loks öskruðu þeir og hrópuðu að þeir hefðu byssu. Eins og gefur að skilja vakti þetta mikla ógn í vélinni.
Áhöfn stóð sig með prýði
Aðrir farþegar tóku myndbönd af atburðarásinni og hafa myndböndin farið í mikla dreifingu á samfélagsmiðlum.
„Þetta var mjög ógnvekjandi. Þessir menn voru mjög æstir og árásargjarnir,“ sagði einn farþegi. „Það verður svo sannarlega að hrósa flugþjónunum hjá Qatar; þau stóðu í ströngu í um það bil tíu klukkustundir samfleytt og ég sá nokkur þeirra verða fyrir líkamlegu ofbeldi. Þau gátu í raun ekki gert mikið meira en þau gerðu.“
Alls þurfti sex manns til þess að yfirbuga mennina og koma á þá böndum. Voru þeir bundnir niður og þegar vélin lenti í Doha voru þeir handteknir af lögreglunni þar.
Öryggi í fyrirrúmi
Qatar Airways hafa gefið út yfirlýsingu vegna málsins þar sem staðfest er að tveir menn hafi beitt ofbeldi og verið handteknir.
„Öryggi og velferð áhafnar okkar og farþega er ávallt í fyrsta forgangi hjá okkur,“ segir í yfirlýsingunni.