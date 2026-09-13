Hugveitan á bak við MAGA fagnar niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi – „Washington ætti að taka eftir“

Hin um deilda hugveita The Heritage Foundation fagnar niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað. Hugveitan berst gegn réttindum minnihlutahópa, loftslagsaðgerðum og lýðræði og stendur þétt að baki MAGA hreyfingu Donald Trump.
„Úrslitin hafa gert út af við málflutning ESB um stækkun sambandsins. Ráðamenn í Brussel lýsa stækkun í átt til Úkraínu, Moldóvu og Vestur-Balkanskaga sem landpólitískri nauðsyn. En ef Ísland – ríkt og stöðugt ríki með samhæfðar stofnanir – telur fórnarkostnaðinn varðandi fullveldi og reglugerðir enn of mikinn, ættu leiðtogar ESB að velta því fyrir sér hvort vandinn felist í boðskapnum – eða vörunni sjálfri. Washington ætti að taka eftir,“ segir í grein á heimasíðu hugveitunnar umdeildu sem Paul McCarthy, sérfræðingur í Evrópumálum hjá hugveitunni skrifar.
Umdeildur fundur með Miðflokki
Tengsl hugveitunnar við Donald Trump og MAGA hreyfinguna eru mikil og hún stendur að baki hinnar umdeildu Project 2025 áætlunar. En The Heritage Foundation hefur meðal annars barist fyrir afnámi réttar kvenna til þungunarrofs, banni við giftingum samkynhneigðra og barist fyrir því að svörtu fólki verði gert erfiðara að kjósa. Þá hefur hugveitan einnig barist gegn loftslagsaðgerðum og stuðningi vesturvelda við Úkraínu í varnarstríði sínu gegn Rússum.
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Í mars síðastliðnum var greint frá því að þingmenn Miðflokksins hafi fundað með forsvarsmönnum The Heritage Foundation. Vakti það ugg margra hér heima.
„Það er í alvörunni fullkomlega sturlað að íslenskir stjórnmálaleiðtogar fundi með Heritage Foundation, bandarískri hugveitu sem berst gegn mannréttindum hinsegin fólks, kvenfrelsi og gegn lýðræðinu sjálfu. Við erum hérna að tala um höfunda Project 2025, sem er fasískt plagg sem ríkisstjórn Donalds Trump hefur fylgt að stórum hluta,“ sagði Þorbjörg Þorvaldsdóttir fyrrverandi formaður Samtakanna ´78.
Veikja vestræna samvinnu
Íslendingar á samfélagsmiðlinum Reddit hafa einnig brugðist illa við því að The Heritage Foundation fagni niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar hér á Íslandi. En hún bætist við fögnuð hægri öfgamanna á borð við Nigel Farage, Marine Le Pen, Elon Musk og fleirum.
„Kemur engum á óvart að einhverjir af nútímafasistum Vesturheims voru virk í að fjármagna auglýsingaherferðir hér,“ segir einn.
„Þetta eru allt skipulögð samtök með meira og minna þá afstöðu að veikja vestræna samvinnu og stofna til illinda meðal borgara með endalausum lygum í þvi skyni að komast til valda,“ segir annar.
„Orðatiltækið "Sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert“ var mér efst í huga eftir að þau fögnuðu,“ sá þriðji.