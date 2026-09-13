Braga Valdimari blöskrar: Þetta fá grunnskólabörn í hendurnar – „Smekkleysið hefur sigrað“

Bragi Valdimar Skúlason, tónlistarmaður, textasmiður og íslenskufræðingur furðar sig á límmiðum sem grunnskólabörn hafa fengið afhenta frá lögreglunni að undanförnu og segir þá ágætt dæmi um metnaðarleysi þegar kemur að hönnun og prófarkalestri.
Bragi birtir mynd af límmiðanum á Facebook en á honum má sjá teiknaðar myndir af tveimur lögregluþjónum ásamt bangsa í lögreglubúningi. Athygli vekur að á vestum beggja lögregluþjónanna stendur „LÓGREGLAN“ í stað „LÖGREGLAN“.
„Jæja. Þetta fínerí fá grunnskólabörn afhent frá lögreglunni þessa dagana. Nei, ekki „lógreglunni“ eins og reyndar stendur þarna, heldur lögreglunni. Þið vitið, þessari sem á að gæta að lögunum og reglunum. Jamm,“ skrifar Bragi Valdimar.
Gagnrýni hans beinist þó ekki aðeins að stafsetningarvillunni. Hann segir límmiðann endurspegla stærra vandamál og telur metnað þegar kemur að hönnun og yfirlestri hafa farið ört minnkandi.
„Ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðarstikuna undir slormörk þegar kemur að hönnun og prófarkalestri,“ skrifar hann.
Bragi beinir sjónum einnig að notkun gervigreindar og segir stór tæknifyrirtæki hafa „skrapað upp alla mögulega teikni-, tón- og myndstíla sem hæfileikafólk hefur þróað og fullkomnað“.
Þannig sé nú hægt að útbúa meðal annars límmiða fyrir börn án þess að leita til teiknara, hönnuða eða yfirlesara.
Hann fer hörðum orðum um þróunina og segist eiga erfitt með að sætta sig við að þetta sé orðið hið nýja viðmið.
„Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað. Og metnaðarleysið er sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það,“ skrifar Bragi að lokum.
Fjölmargir taka undir skrif Braga. „Fullkomið metnaðarleysi, smekkleysi, og taktleysi,“ segir til dæmis einn.
„Óþolandi,“ segir Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir. Jón Gnarr, þingmaður og grínisti, slær á létta strengi í sinni athugasemd og segir: „Lógreglan er deild innan lögreglunnar sem sér um að aflífa dýr.“
„Skemmdarverkin leynast víða! Er ekki hægt að stöðva dreifingu á þessu rusli?!,“ segir Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM og fyrrverandi þingkona.