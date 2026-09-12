Reykjanesbær hefur umsjón með langþráðum framkvæmdum við Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Reykjanesbær mun hafa umsjón með framkvæmdum við stækkun Fjölbrautaskóli Suðurnesja en töf á stækkuninni varð til þess að skólameistari skólans sagði starfi sínu lausu og töluvert uppnám varð á Suðurnesjum í kjölfarið. Undirrituð var viljayfirlýsing um framkvæmdirnar á afmælishátíð, sem fagnar 50 ára afmæli, í dag.
Síðastliðið vor sagði Kristján Ásmundsson af sér starfi skólameistara eftir að skorti á að ríkið myndi gefa það upp hvenær yrði ráðist í stækkun verknámsaðstöðu en beðið hafði verið eftir henni í töluverðan tíma. Í kjölfarið mótmæltu nemendur skólans með því að ganga út og sækja ekki kennslustundir og sveitarstjórnarfólk á Suðurnesjum mótmælti hástöfum.
Eftir uppnámið gaf mennta- og barnamálaráðuneytið það út að stefnt sé að því að framkvæmdir myndu hefjast í upphafi næsta árs.
Vilji
Í fréttatilkynningu frá Stjórnarráðinu segir að Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, og Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar fyrir hönd sveitarfélaga á Suðurnesjum, hafi í dag undirritað í dag viljayfirlýsingu um stækkun verknámshúss Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Undirritunin hafi farið fram á 50 ára afmælishátíð skólans. Gert sé ráð fyrir að framkvæmdir hefjist upp úr áramótum að 1.800 fermetra stækkun á verknámshúsi skólans.
Undirbúningur að stækkun verknámshúss Fjölbrautaskóla Suðurnesja hafi staðið yfir undanfarin ár. Viljayfirlýsingin nú leggi grunninn að því að hefja framkvæmdir á grundvelli frumathugunar Framkvæmdasýslu – Ríkiseigna. Samkvæmt viljayfirlýsingunni muni Reykjanesbær fyrir hönd Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum hafa umsjón með framkvæmdunum.
„Við þurfum að tala verk- og starfsnám upp og líka sýna það í verki. Þessi stækkun er einmitt slíkt skref, fjárfesting í unga fólkinu, atvinnulífinu og framtíð Suðurnesja. Ég fagna sérstaklega því hversu myndarlega sveitarfélögin á svæðinu koma að verkefninu. Þegar ríki, sveitarfélög og skólarnir taka höndum saman þá getum við látið hlutina gerast,“ er haft eftir Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra.
„Fjölbrautaskóli Suðurnesja er gríðarlega mikilvægur fyrir samfélagið okkar og því er sérstaklega ánægjulegt að sjá þetta langþráða verkefni loksins verða að veruleika. Mikil uppbygging er fram undan á Suðurnesjum og mikilvægt að skólinn vaxi samhliða henni og verði í stakk búinn til að mennta unga fólkið okkar til þátttöku í þeim fjölmörgu tækifærum sem hér eru að skapast. Við fögnum því jafnframt að framkvæmdin verði í höndum sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Það er skynsamlegt að verkefni sem þessu sé stýrt úr heimabyggð, í nálægð við skólann, notendur húsnæðisins og atvinnulífið sem verknámið þjónar,“ er haft eftir Vilhjálmi Árnasyni, bæjarstjóra Reykjanesbæjar.
Framkvæmdir víða
Segir enn fremur í tilkynningunni að vverkefnið sé hluti af atvinnustefnu stjórnvalda til að efla verk- og starfsnám víðs vegar um landið. Samhliða uppbyggingu Fjölbrautaskóla Suðurnesja sé unnið að stækkun verknámsaðstöðu Fjölbrautaskólans í Breiðholti sem ljúki nú í haust og 1.500 fermetra viðbyggingu við Verkmenntaskólann á Akureyri. Undirbúningur stækkunar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki sé í fullum gangi og annist sveitarfélagið Skagafjörður framkvæmdina fyrir hönd sveitarfélaganna á svæðinu. Ráðuneytið vinni jafnframt að uppbyggingu nýs þrjú þúsund fermetra Tækniskóla á höfuðborgarsvæðinu og rúmlega þúsund fermetra stækkun verk- og starfsnámsaðstöðu við Menntaskólann á Ísafirði.
Kostnaður við stækkun verknámshúss Fjölbrautarskólans skiptist samkvæmt lögum um framhaldsskóla þannig að ríkissjóður greiðir 60 prósent stofnkostnaðar og sveitarfélögin á Suðurnesjum 40 prósent.
Segir að lokum að með stækkuninni sé stefnt að því að bæta aðstöðu nemenda og kennara, efla verk- og starfsnám á Suðunesjum og í nærsveitum og styrkja tengsl náms við þarfir atvinnulífsins á svæðinu.