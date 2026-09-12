Nýtur miklu meira trausts en mamma sín

Ingiríður Alexandra krónprinsessa Noregs nýtur mikils trausts meðal landa sinna og raunar er traustið hennar í garð miklu meira en þjóðin hefur til móður hennar, Mette Marit drottningar.
Þetta kemur fram í nýrri skoðanakönnun sem gerð var fyrir TV2 í Noregi.
Alls sögðust 73 prósent svarenda bera mikið eða nokkuð mikið traust til krónprinsessunnar.
Það mun vera álíka hátt hlutfall og styður það að Noregur verði áfram konungdæmi.
Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen sérfræðingur TV2 segir þetta ekki koma sér á óvart. Mikil athygli hafi beinst að krónprinsessunni eftir að afi hennar Haraldur konungur féll frá og hún varð fyrst í erfðaröðinni þegar faðir hennar Hákon tók við konungstigninni. Sú athygli hafi verið mjög jákvæð.
Traustið er miklu minna í garð móður krónsprinsessunnar, Mette Marit drottningar en 35 prósent svarenda sögðu treysta henni mikið eða nokkuð mikið. Hins vegar sögðust 31 prósent treysta drottningunni mjög eða nokkuð lítið en jafn hátt hlutfall sagðist hvorki treysta né vantreysta henni.
Það kemur að sjálfsögðu ekki á óvart að drottningin njóti takmarkaðs trausts eftir öll þau hneykslismál sem hafa dunið á henni undanfarið. Traustið í hennar garð er hins vegar að aukast en þegar umræðan um tengsl hennar við hinn illræmda Jeffrey Epstein stóð sem hæst fyrr á þessu ári sögðust 22,6 prósent aðspurðra, í skoðanakönnun sem var gerð þá, bera mikið eða nokkuð mikið traust til Mette Marit, sem þá var enn krónprinsessa, sem framtíðar drottingar. Rétt undir 50 prósent sögðu hins vegar að þeir treystu henni lítið eða nokkuð lítið til að verða drottning Noregs þegar þar að kæmi.
Tími
Schulsrud-Hansen segir að drottningin geti byggt aftur upp traust þjóðarinnar í hennar garð, með tímanum en að vanheilsa hennar geri henni erfiðara um vik í þeim efnum.
Almennir borgarar sem TV2 ræddi við sögðu að Ingiríður Alexandra hafi staðið sig með mikum sóma eftir andlát Haraldar afa síns.
Viðmælendur sögðu hana hafa haldið sig nokkuð til hlés hingað til en eftir þessa stóru breytingu hafi hún stigið meira fram og nánast geisli af þokka og sjálfstrausti.