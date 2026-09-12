Lýsa yfir miklum vonbrigðum með Vegagerðina - „Eðlileg krafa að samskiptin gangi í báðar áttir“

Byggðaráð Langanesbyggðar lýsir yfir miklum vonbrigðum með framgöngu Vegagerðarinnar. Segir byggðaráð að sveitarfélagið hafi ekki verið upplýst um að flug milli Akureyrar, Þórshafnar og Vopnafjarðar hafi verið boðið út með skerðingu fjölda ferða.
Þetta kemur fram í fundargerð byggðaráðs sem fundaði undir lok síðustu viku.
Segir í fundargerðinni að í útboði Vegagerðarinnar á áætlunarflugi á milli Akureyrar, Þórshafnar og Vopnafjarðar fyrr á árinu hafi flugleiðin verið boðin út með 40 prósent skerðingu flugferða, úr fimm ferðum á viku í þrjár. Engar upplýsingar hafi borist Langanesbyggð um útboðið eða niðurstöðu þess frá Vegagerðinni.
Segir í sameiginlegri bókun allra fulltrúa í Byggðaráði að það lýsi yfir verulegum vonbrigðum með þessa miklu skerðingu á einu almenningssamgöngunum sem standi íbúum sveitarfélagsins til boða:
„Samgöngur eru meðal þess sem fólk horfir til þegar það velur sér búsetu og lögaðilar þegar þeir velja staðsetningu fyrir starfsemi sína. Sveitarfélögin á svæðinu róa að því öllum árum að bæta búsetuskilyrði og fá nýja aðila á svæðið til að fjölga störfum og tækifærum. Niðurskurður í flugsamgöngum er þungt högg í þeirri baráttu og í hróplegu ósamræmi um markmið opinberra áætlana um eflingu byggðar.“
Byggðarráð lýsir einnig yfir vonbrigðum með upplýsinga- og samráðsleysi Vegagerðarinnar þegar þessi ákvörðun um skerðingu flugferða var tekin:
„Vegagerðin sendi sveitarfélaginu nýlega erindi þar sem kallað er eftir góðu samtali og samráði um skipulag og samgöngur og það hlýtur að teljast eðlileg krafa að samskiptin gangi í báðar áttir. Byggðarráð fer fram á að Vegagerðin endurskoði ákvörðun sína áður en gengið verður frá samningum um flugleiðina.“