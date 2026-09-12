Leggja áherslu á mikilvægi Herjólfs III. á meðan veita á heimild til að selja skipið

Málefni Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs hafa mikið verið í brenndidepli undanfarin misseri. Á fundi sínum í vikunni lagði bæjarstjórn Vestmannaeyja sérstaka áherslu á mikilvægi Herjólfs III., forvera nýjustu ferjunnar Herjólfs IV., sem varaskips. Hins vegar er í fjárlagafrumvarpinu fyrir komandi ár fjármálaráðherra veitt heimild til að selja skipið eða leigja það.
Í fundargerð bæjarstjórnar segir að Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri hafi á fundinum farið yfir fund bæjarráðs með Vegagerðinni varðandi varaskip fyrir Herjólf IV. Vestmannaeyjabær hafi lagt áherslu á það við Vegagerðina að mikilvægt væri að Herjólfur III. yrði tiltækur sem varaskip í Vestmannaeyjum á komandi vetri og mikilvægt væri að tryggja öryggi og fyrirsjáanleika í samgöngum milli lands og Eyja. Ekki væri tryggt fjármagn til þess að að reka Herjólf III. sem varaskip.
Viðræður væru í gangi milli Vegagerðarinnar, Herjólfs ohf. og Vestmannaeyjabæjar um aðkomu Herjólfs ohf. að umsjón og mönnun á Herjólfi III. á komandi vetri. Bæjarstjóri hafi farið yfir það að nauðsynlegt væri að Vegagerðinni verði tryggt það fjármagn sem þurfi til að Herjólfur III. geti sinnt hlutverki varaskips næsta vetur.
Stangast á
Í sameiginlegri bókun allra fulltrúa í bæjarstjórn Vestmannaeyja segir:
„Bæjarstjórn Vestmannaeyja leggur þunga áherslu á að það ástand sem kom upp í samgöngumálum Vestmannaeyja endurtaki sig ekki þegar Landeyjahöfn lokaðist í nokkrar vikur. Nauðsynlegt er að Herjólfur III. verði varaskip fyrir Herjólf IV. í vetur á meðan málin varðandi Landeyjahöfn eru að skýrast. Nauðsynlegt er að innviðaráðuneytið tryggi Vegagerðinni það fjármagn sem þarf svo hægt verði að tryggja Herjólf III. sem varaskip og fara í fyrirbyggjandi dýpkunaraðgerðir.“
Í ljósi þessarar þungu áherslu bæjarstjórnar Vestmannaeyja á mikilvægi Herjólfs III. vekur því óneitanlega athygli að í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2027, sem er nú til meðferðar á Alþingi, er kveðið á um að fjármála- og efnahagsráðherra verði veitt heimild til að selja eða leigja Herjólf III. Þessi heimild hlýtur að teljast stangast að töluverðu leyti á við áherslu bæjarstjórnar Vestmannaeyja á mikilvægi skipsins.
Hafa ber þó í huga í þessu samhengi að verði þessi heimild enn til staðar þegar fjárlagafrumvarpið verður afgreitt á Alþingi yrði ráðherranum þá heimilt en ekki skylt að selja eða leigja Herjólf III.