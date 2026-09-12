Hann missti föður sinn 11. september - Hvetur til þess að árásirnar verði ekki nýttar til útbreiðslu haturs

Í gær var þess minnst að þá voru 25 ár liðin frá banvænustu hryðjuverkaárás sögunnar þegar þremur breiðþotum var flogið á The World Trade Center í New York í Bandaríkjunum og varnarmálaráðuneytið í Washington. Fjórða vélin brotlenti en talið er líklegt að fljúga hafi átt henni á opinbera byggingu og hefur þinghús Bandaríkjanna verið nefnt í því samhengi. Rétt undir 3.000 manns létust í árásunum og enn fleiri hafa fallið síðan vegna sjúkdóma af völdum árásanna. Á minningarathöfn í gær í New York var maður að nafni Michael Massaroli jr. meðal þeirra sem tóku til máls. Faðir hans var á meðal þeirra sem létust þennan dag, fyrir 25 árum, en Massaroli segir að föður hans og öðrum sem féllu sé ekki sýndur neinn sómi með því að nýta árásirnar til að breiða út hatur gegn múslimum.
Fram kemur í umfjöllun The New York Daily News að Michael Massaroli hafi verið 38 ára gamall 11. september 2001 en hafi þá starfað hjá fjármálafyrirtæki sem hafi verið með skrifstofu á 101. hæð norður-turns The World Trade Center. Það kemur ekki fram hversu gamall Massaroli yngri var þegar faðir hans dó.
Ekki hatur
Í ræðu sinni á minningarathöfninni sagði Michael Massaroli jr. meðal annars:
„Við höfum séð alls konar fólk af alls kyns kynþáttum sem aðhyllist öll möguleg trúarbrögð og allar mögulegar lífsskoðanir koma hér upp í dag. Og þessi harmleikur er einmitt það, harmleikur.“
„Ég hef þurft að alast upp við það síðustu 25 árin að fólki noti þessa atburði til að hata múslimska bræður okkar og systur, að hata fólk sem lítur ekki út eins og það. Það er rangt og það heiðrar ekki á nokkurn hátt þau sem létu lífið. Ég vil nota þetta tækifæri til að biðja fólk um að vinsamlegast hætta þessu.“
„Þið heiðrið ekki með nokkru móti arfleið föður míns og arfleið allra hinna fórnarlambanna með því að breiða út hatur.“