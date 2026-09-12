Fulltrúi Miðflokksins einn á móti fjölmenningarráði og segir það tilgangslaust

Fyrsta mál á dagskrá bæjarstjórnarfundar í Hafnarfirði í vikunni var kosning í fjölmenningarráð bæjarins. Allir bæjarfulltrúar samþykktu kosningu þeirra aðila sem tilnefndir voru nema bæjarfulltrúi Miðflokksins sem sat hjá. Lagði hann fram bókun í kjölfarið þar sem hann gagnrýndi tilvist fjölmenningarráðs, sagði það þjóna litlum tilgangi, starfsmenn bæjarins og önnur ráð gætu sinnt verkefnum þess og að ekki hefðu verið færð nægjanleg rök fyrir því að réttlætanlegt væri að leggja ráðinu til fjármuni úr bæjarsjóði. Ítrekaði bæjarfulltrúinn síðan gagnrýni sína á tilvist fjölmenningarráðs í blaðagrein.
Í fundargerð bæjarstjórnar segir að fulltrúar hafi verið kosnir í Fjölmenningarráð Hafnarfjarðar í samræmi við erindisbréf. Kosnir séu tveir fulltrúar og tveir til vara og formaður og varaformaður úr hópi aðalmanna. Tveir fulltrúar og tveir til vara séu kjörnir að fenginni tilnefningu félagasamtaka sem starfi að málefnum innflytjenda og einn fulltrúi af erlendum uppruna úr hópi starfsmanna Hafnarfjarðarbæjar að fenginni tilnefningu frá sviðsstjórafundi.
Tveir fulltrúar og tveir varamenn voru kjörnir úr hópi kjörinna fulltrúa. Formaður fjölmenningarráðs er Paula Wiszniewska varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins en einnig var Kolbrún Magnúsdóttir bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins kjörin aðalmaður. Varamenn úr hópi kjörinna fulltrúa eru Valdimar Aðalsteinsson varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og Kolbrún K. Róbertsdóttir varabæjarfulltrúi Miðflokksins.
Síðan voru kjörnir aðalmenn sem tilnefndir voru af Móðurmáli - samtökum um tvítyngi og GETA samtökum en það eru félagasamtök sem, samkvæmt vefsíðu sinni, vinna að jákvæðu fjölmenningarlegu samfélagi.
Varamenn voru tilnefndir frá Samtökum kvenna af erlendum uppruna og foreldraráði Hafnarfjarðar.
Allir fulltrúar sem tilnefndir voru af öllum þessum samtökum eru af erlendum uppruna.
Loks var einn starfsmaður bæjarins af erlendum uppruna kjörinn aðalmaður og annar varamaður.
Til hvers?
Eins og áður segir samþykktu allir bæjarfulltrúar kosningu fulltrúa í fjölmenningarráð nema eini bæjarfulltrúi Miðflokksins, Einar Geir Þorsteinsson, sem sat hjá.
Einar Geir Þorsteinsson. Mynd: Skjáskot YouTube.
Einar Geir lagði í kjölfarið fram bókun þar sem hann sagðist ítreka þá afstöðu sína að ekki hafi verið sýnt fram á nauðsyn þess að starfrækja ráðið sem væri ólögbundið og fulltrúar í því fengju laun. Tillögu Miðflokksins um að leggja ráðið niður og tryggja nauðsynleg verkefni þess innan stjórnsýslunnar hafi verið vísað frá á síðasta bæjarstjórnarfundi með tíu atkvæðum gegn einu.
Einar Geir sagði að samkvæmt fyrirliggjandi tillögu færi bæði sætin sem bæjarstjórn veldi beint til fólks af framboðslistum Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Raunin varð hins vegar sú að kjörnir aðalmenn, úr hópi kjörinna fulltrúa, í ráðinu eru frá Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum en varamenn frá Samfylkingunni og Miðflokknum og því er Viðreisn eini flokkurinn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar sem á ekki fulltrúa í fjölmenningarráði.
Einar Geir bætti því við í bókuninni að þeir flokkar sem styddu áframhald ráðsins þyrftu að geta rökstutt nauðsyn þess og kostnaðinn sem því fylgdi. Að hans mati hefði ekki verið sýnt fram á hvers vegna verkefnastjóri fjölmenningarmála og viðkomandi fagráð og fagsvið gætu ekki sinnt nauðsynlegum verkefnum fjölmenningarráðs og átt samráð við þessi sömu félagasamtök, sem tilnefndu fulltrúa. Miðflokkurinn myndi áfram fylgja því eftir að útgjöld vegna ólögbundinna verkefna væru rökstudd og leitað væri hagkvæmari leiða til að sinna þeim.
Peningar
Einar Geir ítrekaði síðan gagnrýni sína og útfærði hana frekar í grein í Fjarðarfréttum.
Þar sagði hann að Hafnarfjarðarbæ bæri engin lagaleg skylda til að starfrækja fjölmenningarráð. Það væri skipað fimm aðalmönnum auk varamanna, fundaði að jafnaði mánaðarlega og greitt væri fyrir setu. Það veitti ráðgjöf og gerði tillögur en tæki engar bindandi ákvarðanir.
Sagði Einar Geir enn fremur að ef formaður og fjórir aðrir aðalmenn fengju greitt samkvæmt almennum mánaðarþóknunum fyrir formann ráðs og ráðsmenn allt árið næmu greiðslurnar um 13,2 milljónum króna. Þá væru launatengd gjöld, greiðslur til varamanna og vinna starfsmanna Hafnarfjarðarbæjar ótalin. Ekkert heildarkostnaðarmat hafi fylgt málinu.
Verkefnastjóri fjölmenningarmála ætti að sinna samhæfingu, ráðgjöf, upplýsingamiðlun og samskiptum við stofnanir og félagasamtök. Minnisblað hafi rökstutt þörfina fyrir verkefnastjórann en ekki skýrt hvaða hlutverki ráðið gegndi sem réttlætti sérstakan kostnað við það.
Afrakstur
Einar Geir sagði að í umræðu á bæjarstjórnarfundi um afrakstur ráðsins, sem hafi verið stofnað árið 2016, hafi kaffihúsahittingar, samstarf við bókasafnið og kvennasund verið nefnd sem dæmi um verkefni sem hefðu sprottið af starfi þess.
Ef til vill væru þetta góð og gild verkefni, en spurningin væri hvort þyrfti sérstakt launað ráð til að sinna þeim:
„Getur verkefnastjórinn ekki unnið með bókasafninu og félagasamtökum að slíku starfi? Hafnarfjarðarbær á fyrst og fremst að tryggja lögbundna opinbera þjónustu. Það er því eðlilegt að spyrja hvers vegna skipulagning kaffihúsahittinga og sambærilegra viðburða eigi að vera verkefni bæjarins og hvaða kostnað sé rétt að leggja á íbúa vegna þess.“
Í bókun á bæjarstjórnarfundinum og í greininni segist Einar Geir hafa lagt fram tillögu í bæjarstjórn um að fjölmenningarráð niður. Nauðsynleg verkefni þess yrðu færð til viðkomandi fagráða, fagsviða og verkefnastjóra. Lögbundin þjónusta og nauðsynlegur stuðningur við íbúa skyldu ekki skerðast. Segir Einar Geir að allir hinir bæjarfulltrúarnir hafi samþykkt að vísa tillögu hans frá.
Í fundargerðum síðustu þriggja bæjarstjórnarfunda er hins vegar ekkert minnst á að Einar Geir hafi lagt slíka tillögu fram og að henni hafi verið vísað frá. Fleiri bæjarstjórnarfundir hafa ekki farið fram frá kosningunum í vor en þá var Einar Geir fyrst kjörinn í bæjarstjórn.