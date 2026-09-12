Býður sig fram sem varaformaður Samfylkingarinnar

Guðmundur Ari Sigurjónsson þingmaður og þingflokksformaður Samfylkingarinnar hefur ákveðið að bjóða sig fram til embættis varaformanns Samfylkingarinnar.
Guðmundur Árni Stefánsson ákvað að láta af varaformennskunni samhliða afsögn sinni sem oddviti og bæjarfulltrúi flokksins í Hafnarfirði. Ekki finnast í fljótu bragði upplýsingar um hvenær stendur til að kjósa nýjan varaformann.
Tilkynning Guðmundar Ara um framboðs hans til embættis varaformanns er svohljóðandi:
Kæru vinir, ég hef ákveðið að bjóða mig fram til varaformanns Samfylkingarinnar.
Ég býð mig fram til að leiða áframhaldandi uppbyggingu flokksins og festa Samfylkinguna og jafnaðarstefnuna í sessi sem kjölfestu í íslenskum stjórnmálum.
Frá því að ég var fyrst kosinn í bæjarstjórn Seltjarnarness árið 2014 hef ég lagt áherslu á klassíska jafnaðarstefnu: að allir hafi raunveruleg tækifæri til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og ná árangri í lífinu.
Ég þekki sjálfur hvernig það er að glíma við áskoranir í menntakerfinu og missa trúna á eigin getu. Þegar ég hætti í Iðnskólanum í Reykjavík og byrjaði að vinna á Gúmmívinnustofunni í Skipholti til að eiga meiri pening um helgar og safna fyrir kraftpústi á Hondu Civicinn grunaði mig ekki að síðar myndi ég finna mína fjöl í félagsmiðstöðvastarfi, ljúka háskólanámi með góðum einkunnum, sitja í tíu ár í bæjarstjórn og leiða þingflokk Samfylkingarinnar sem stærsta flokkinn á Alþingi.
Og ég var ekki einn um efasemdirnar. Þegar ég hóf störf, 19 ára gamall, í félagsmiðstöðinni í gamla grunnskólanum mínum héldu sumir fyrrverandi kennararnir mínir að ég væri kominn í tólf spora kerfið til að bæta upp fyrir gamlar syndir.
En þetta er einmitt samfélagið sem við eigum að byggja. Samfélag þar sem allir fá tækifæri til að finna sína fjöl og ná árangri, óháð uppruna, efnahag eða því hvort þeir hafi einhvern tíma misstígið sig í lífinu.
Ég trúi á sterkt íslenskt samfélag þar sem ábyrg efnahagsstjórn og kraftmikið atvinnulíf standa undir öflugum innviðum, fjölbreyttum húsnæðismarkaði og aðgengilegu heilbrigðis- og menntakerfi. Samfélag sem fjárfestir í fólki skapar bæði aukin verðmæti og betra líf.
Á síðustu árum hefur Samfylkingin breikkað og stækkað. Hún hefur lagt áherslu á það sem sameinar okkur frekar en það sem sundrar og þannig höfðað til mun stærri hóps. Við höfum gert það mikilvægasta í lífi fólks að því mikilvægasta í okkar pólitík. Eftir síðustu þingkosningar hefur flokkurinn síðan sýnt við stjórn landsins getu og hæfni sem eftir hefur verið tekið.
Til að Samfylkingin verði hin nýja kjölfesta íslenskra stjórnmála til framtíðar þurfum við að halda áfram að byggja flokkinn upp. Við þurfum að virkja meðbyrinn, efla innra starfið og virkja kraftinn í öllum þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hafa gengið til liðs við okkur.
Við þurfum að efla málefnastarfið og rækta tengslin á milli þingflokksins, sveitarstjórnarfulltrúa og grasrótarinnar um land allt. Ekki aðeins til að vinna næstu kosningar, heldur til að byggja upp sterka stjórnmálahreyfingu til framtíðar.
Ég býð fram reynslu mína úr sveitarstjórn, Alþingi og starfi innan flokksins, ásamt fagþekkingu minni á félagsstarfi. Ég vil nýta þá reynslu til að efla flokkin og félögin, styðja kjörna fulltrúa og hjálpa fleira fólki að láta til sín taka í stjórnmálum.
Á næstu vikum mun ég eiga samtöl við flokksfélag hringinn í kringum landið, kynna hugmyndir mínar um hvernig við styrkjum flokkinn og hlusta eftir góðum hugmyndum úr grasrótinni.
Ég hlakka til samtalsins og til þess að við höldum áfram að sækja fram saman í þágu þjóðarinnar.