Niðurstöður PISA-könnunarinnar eru marktækar þó að prófin hafi engin áhrif á grunnskólanemendurna sem taka þau að mati Ármanns Leifssonar, kennaranema og fyrrverandi forseta Röskvu. Hafa þarf verulegar áhyggjur af því að hvergi finnist nemendum með erlendan bakgrunn tilheyra minna en í íslenskum skólum.
Ármann ræddi um niðurstöður PISA-könnunarinnar í þættinum Átakalínur en hann sjálfur tók prófið árið 2018.
Og ég get svo sem alveg sagt að við leggjum ekkert mikla áherslu á þetta, allavega í mínum skóla. Kennarar voru ekkert að gera lítið úr þessu endilega en þeir voru ekkert að segja neitt annað en bara: „Ja, þetta skiptir engu máli fyrir þig persónulega.“ Og það voru alveg þó nokkrir sem beinlínis voru ekkert að reyna og fóru bara út. Ég man eftir að hafa tekið þetta, mér fannst þetta ekkert eitthvað það erfitt próf, mér fannst þetta svolítið langt. Ég held ég hafi ekkert náð að klára það alveg,“ segir hann. Við það vaknar þá spurningin hvort niðurstöðurnar geti talist marktækar.
„Þetta er marktækt miðað við það að til dæmis sjáum við tölfræði um að 28% nemenda eru ekki að ná grunnfærni í neinum fögum; stærðfræði, náttúruvísindum og lesskilningi. Það er svipað og þeir sem fara á almenna braut í framhaldsskóla. Þetta er marktækt en það má alveg hafa í huga að það þarf kannski að bæta menninguna í kringum þessa PISA-könnun ef við ætlum að gera svona mikið mál út úr henni alltaf, en þetta er marktækt.“
Ármann bendir á að mikið af fallinu í PISA könnununum á milli 2022 og 2025 megi rekja til skarprar dýfu hjá bæði innflytjendum af fyrstu og annarri kynslóð.
„Þetta er búið að vera bara sprengja inn í skólakerfið en kennarar hafa ekki fengið beint nein tól til að glíma við þetta, að það sé engin stoðþjónusta. Það er mjög vont. Síðan er líka niðurstaða PISA-könnunarinnar sem mér fannst hvað dapurlegast að sjá var að það er hvergi, ekki eitt einasta OECD-ríki þar sem nemendum með erlendan bakgrunn finnst þeir tilheyra minna en í íslenskum skólum,“ segir Ármann.
„Og það er mjög vont merki. Og þarna, sem ég er líka bara sem jafnaðarmaður, hef ég áhyggjur af því að þarna sé, af því það er ekki svo mikill munur eftir efnahagslegri stétt en ef það verður gríðarlegur munur eftir því hvort þú sért að íslensku bergi brotinn eða erlendu bergi brotinn, á bara árangri þínum og tækifærum í lífinu, út frá skólakerfinu, þá hef ég mjög miklar áhyggjur og þá hef ég áhyggjur bara af stéttaskiptingu í samfélaginu. Þetta er stórt.“
Hér má horfa á þáttinn í heild sinni en þar ræðir Ármann einnig um kennaranám á Íslandi í dag.