Tekist á um hvort „æst og óstýrilát“ kona hafi gripið þéttingsfast um kynfæri lögreglumanns

Kona á sextugsaldri hefur verið dæmd í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir brot gegn valdstjórninni og kynferðislega áreitni. Var henni gert að sök að hafa í nóvember árið 2023, á leið inn í fangaklefa á lögreglustöðinni við Hverfisgötu, veist að lögreglumanni með ofbeldi en konan greip um kynfæri hans utanklæða er hann leiddi hana inn í fangaklefann með þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn hlaut eymsli í eistun.
Fram kemur í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur að konan hafi verið handtekinn þennan dag vegna brots gegn lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Var hún þá flutt á lögreglustöðina við Hverfisgötu þar sem vista átti hana í fangageymslu. Þegar lögreglumenn voru að færa hana í fangaklefann mun hún hafa verið bæði æst og óstýrilát. Konan baðaði út höndum, fylgdi ekki fyrirmælum og lét fúkyrðum rigna yfir lögreglumenn. Eins mun hún hafa viðhaft kynferðislegt tal og framkomu í garð lögreglumanna á staðnum.
Hún fékkst ekki sjálfviljug inn í fangaklefann en lögreglumaður, brotaþoli í málinu, ásamt varðstjóra hafi þá tekið konuna grunntökum til að koma henni inn í klefann. Héldu þeir í sitt hvora hönd konunnar en henni tókst að losa þá hægri og notaði tækifærið og teygði sig aftur og greip þéttingsfast um kynfæri lögreglumannsins. Lögreglumanninum varð við þetta mjög brugðið og þótti þetta afar óþægilegt. Þurfti brotaþoli að kippa konunni fram og til hliðar þar til hún missti takið af kynfærum hans.
Konan neitaði sök í málinu og sagðist muna illa eftir atvikum. Hún kannaðist þó við að hafa verið ölvuð greint sinn en sagðist engan ásetning hafa haft til að eiga í átökum við lögreglumenn enda væri slíkt ólíkt henni. Kallaði hún sakargiftir fáránlegar og hafnaði alfarið að hafa gripið um kynfæri lögreglumannsins.
Tvö vitni voru í málinu, lögreglumenn sem voru viðstaddir, en þeir sáu ekki umrætt atvik og urðu ekki varir við að konan hefði gripið í kynfæri lögreglumannsins. Þeim hafi þó verið greint frá því eftir að konan var komin inn í klefann. Myndbönd sem voru lögð fram í málinu sýndu hönd konunnar losna úr tökum brotaþola og að hún hafi svo þreifað í átt að kynfærum hans. Hins vegar sást ekki á upptökunni hvort hún hefði gripið um kynfærin og hvort hún hafi kreist þau. Myndbandið útiloki þó ekki að slíkt hafi gerst. Eins megi sjá viðbrögð brotaþola sem geti bent til þess að gripið hafi verið um kynfæri hans. Taldi dómari það eins mótsagnakennt að konan bæri við minnisleysi á sama tíma og hún fullyrti að hafa ekki gripið um kynfærin. Var hún því sakfelld.
Fram kom að konan átti ekki langan sakaferil að baki og að töluvert sé liðið frá atvikum máls, eða um þrjú ár. Ekki sé hægt að kenna konunni um tafirnar sem dómari taldi ámælisverðar og óhjákvæmilegt að horfa til þeirra við ákvörðun refsingar. Þar með var konunni gert að sæta tveggja mánaða skilorðsbundnu fangelsi.