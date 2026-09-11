Skólastúlkur í Norður Írlandi fá loksins að klæðast buxum

Frá og með næsta skólaári mega stúlkur í Norður Írlandi klæðast buxum í skólanum. Barist hefur verið fyrir þessum rétti árum saman.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Af fjórum löndum Stóra Bretlands er Norður Írland það langsamlega íhaldssamasta. Þetta á við skólakerfið eins og allt annað og klæðnað skólabarna. Eins og flestir vita eru skólabúningar í Bretlandi en sveigjanleiki í klæðnaði er mun meiri í Skotlandi, Englandi og Wales en í Norður Írlandi. Þar verða stúlkur að klæðast pilsum í skólanum.
Það mun ekki breytast í vetur en frá og með næsta skólavetri, það er 2027 til 2028, munu stúlkur fá að klæðast buxum ef þær vilja í skólanum. Paul Givan, menntamálaráðherra Norður Írlands, ákvað að gefa skólum landsins þennan vetur til þess að aðlagast breytingunum og setja sér reglur um skólaklæðnað.
Margar stúlkur hafa um árabil barist fyrir réttinum að klæðast buxum í skólanum og telja það jafnréttismál. Ekki aðeins út af veðrinu, sem er oft blautt og kalt í Norður Írlandi, heldur einnig vegna öryggis, virðingar, stíls einstaklingsins og þæginda.