Sigríður Dögg og Sigmar skamma Snorra: „Algjörlega óþolandi og ólíðandi“

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir það ólíðandi að kjörinn fulltrúi kalli blaðamenn RÚV „pólitíska aktívista“ líkt og Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, gerði á Alþingi í morgun. Sigmar Guðmundsson þingmaður Viðreisnar segir að Snorri sé sjálfur pólitískur akívísti og það gegn trans fólki.
Í umræðum um fjárlagafrumvarpið á Alþingi í morgun gagnrýndi Snorri útgjöld til RÚV og lét þá eftirfarandi orð falla um fréttastofuna:
„Margt af því auðvitað ágætir blaðamenn, annað já, í sumum tilvikum pólitískir aktívistar á launum hjá hinu opinbera, eða í raun og veru almenningi sem er í nauðungaráskrift að fyrirbærinu.“
Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, sagði í andsvari að um væri að ræða dylgjur.
Sigríður Dögg er harðorð vegna ummælanna:
„Það er algjörlega óþolandi og ólíðandi að kjörinn fulltrúi skuli misnota ræðustól Alþingis til þess að ráðast að starfsheiðri og æru blaðamanna á RÚV þegar hann kallar þá "pólitíska aktívista á launum hins opinbera", líkt og þingmaður Miðflokksins gerði í dag,“ segir hún í færslu á Facebook.
„Þetta er því miður enn eitt dæmið um tilraunir stjórnmálamanna til að grafa undan trausti til fjölmiðla og blaðamanna sem eru þeim ekki þóknanlegir. Ég vona að fólk átti sig á því hvað þetta er alvarlegt, ekki síst nú þegar fréttamiðlar eiga undir högg að sækja og sannreyndar upplýsingar eru mikilvægari en nokkru sinni í þeirri upplýsingaofgnótt sem við búum nú við. Ritstýrðir fjölmiðlar þar sem stunduð er fagleg, vönduð blaðamennska eru grunnur lýðræðislegrar umræðu.“
Sigmar tekur í svipaðan streng:
„Við Snorri erum ekki oft sammála en ég tek undir að það er amk einn pólitískur aktivisti á launum hjá ríkinu. Sá aktivisti vinnur á Alþingi og berst hatramlega gegn réttindum transfólks, hinsegin samfélaginu og útlendingum. Hann er með tæpar tvær milljónir á mánuði og heitir Snorri Másson.“
Nokkrir hafa þó komið Snorra til varnar, þar á meðal útvarpsmaðurinn góðkunni á K100 Jón Axel Ólafsson sem segir:
„Bull og þvæla Sigmar!“
Snorri svarar svo Sigmari og segir færsluna skemmtilega snældugalna:
„Á það annars að vera móðgun við stjórnmálamann að hann sé pólitískur aktívisti? Það þarf kannski ekki að koma á óvart að gamall RÚV-ari geri ekki greinarmun á eðlilegu framferði fjölmiðlamanns í þeirri stöðu og alþingismanns,“ segir hann og útskýrir afstöðu sína:
„Vandinn felst í því að ókjörnir opinberir starfsmenn almannaútvarpsins nálgast margir hlutleysisskyldu sína í lögum af fádæma léttúð, svo ekki sé fastar að orði kveðið, og almenningi sem ekki hugnast sú pólitíska spilling býðst ekki að segja upp nauðungaráskriftinni. Pólitísk nálgun þessara aktívista hugnast hins vegar og hentar Sigmari og stjórnarliðinu og í því ljósi má skoða einarða afstöðu þeirra gegn frelsi skattgreiðenda til að ráðstafa sínu útvarpsgjaldi til þeirra miðla sem þeir kjósa, eins og við höfum ítrekað lagt til á Alþingi. Fyrir þeim lýðræðislega rétti almennings er ég stoltur aktívisti.“