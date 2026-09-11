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Sendur til Sýrlands og fær ekki að koma aftur næstu 30 árin

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Föstudaginn 11. september 2026 12:00
Mynd: DV/KSJ

Mohamad Th. Jóhannesson, áður Mohamad Kourani, hefur verið sleppt úr haldi og er hann kominn til Sýrlands, samkvæmt frétt RÚV fór Mohamad úr landi á þriðjudag og má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið, þar á meðal Ísland, næstu þrjá áratugina.

Hann var að afplána á Hólmsheiði fyrir manndrápstilraun og lífshættulega hnístunguárás á tvo menn í versluninni OK Market og fjölda annarra ofbeldisbrota.

Sjá einnig: Mohamad Kourani kominn á almennan gang á Hólmsheiði innan um tvo Alzheimer-sjúklinga

Sjá einnig: Kourani verður vísað úr landi þegar hann losnar úr fangelsi

Mohamad er margdæmdur ofbeldismaður og hefur stundað að ofsækja og áreita í sífellu einstaklinga sem hann fær á heilann, meðal annars Helga Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknara.

Í héraði var Mohamad dæmdur til að greiða þolendum sínum miskabætur, einum 1,5 milljónir króna í miskabætur og öðrum 750 þúsund krónur. Þá þurfti hann að greiða rúmlega 4,8 milljónir króna í sakarkostnað.

Mohamad Kourani

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