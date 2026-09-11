Sendur til Sýrlands og fær ekki að koma aftur næstu 30 árin

Mohamad Th. Jóhannesson, áður Mohamad Kourani, hefur verið sleppt úr haldi og er hann kominn til Sýrlands, samkvæmt frétt RÚV fór Mohamad úr landi á þriðjudag og má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið, þar á meðal Ísland, næstu þrjá áratugina.
Hann var að afplána á Hólmsheiði fyrir manndrápstilraun og lífshættulega hnístunguárás á tvo menn í versluninni OK Market og fjölda annarra ofbeldisbrota.
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Mohamad er margdæmdur ofbeldismaður og hefur stundað að ofsækja og áreita í sífellu einstaklinga sem hann fær á heilann, meðal annars Helga Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknara.
Í héraði var Mohamad dæmdur til að greiða þolendum sínum miskabætur, einum 1,5 milljónir króna í miskabætur og öðrum 750 þúsund krónur. Þá þurfti hann að greiða rúmlega 4,8 milljónir króna í sakarkostnað.