SÁÁ logar stafnanna á milli - Lýsa yfir vantrausti og krefjast afsagnar

SÁÁ logar stafnanna á milli og nú hafa starfsmenn sent frá sér vantraustsyfirlýsingu á bæði formann og framkvæmdastjórn samtakanna. Er þess krafist að bæði formaður og stjórn segi af sér. Mbl.is greinir frá.
Starfsmenn segja í yfirlýsingu að alvarleg staða sem upp er komin innan SÁÁ eigi ekki rætur að rekja til eðlilegra breytinga í stjórnun eða til einstakra starfsmannamála. Lykilstjórnendur séu horfnir frá störfum og hafi gert það á skömmum tíma og hafi fráfarandi stjórnendur lýst áhyggjum af afskiptum stjórnar af faglegu starfi samtakanna.
„Áður en þessi atburðarás hófst var staðan innan SÁÁ að okkar mati góð. Við vorum stolt af þeirri uppbyggingu og framþróun sem hafði átt sér stað og ánægð með þá stefnu sem unnið var eftir undir forystu Ragnheiðar. Nýir samningar voru mikilvægur áfangi og mikill sigur fyrir starfsemina. Með þeim opnuðust tækifæri til frekari þróunar og eflingar þjónustunnar sem starfsfólk var bæði stolt af og spennt að taka þátt í að innleiða. Starfsánægja hafði að okkar mati aldrei verið meiri og ríkur vilji var meðal starfsfólks til að halda áfram þeirri vinnu sem hafin var.“
Nú sé þessi uppbygging og ánægja í uppnámi. Málið sé meira en bara ágreiningur einstaklinga heldur lúti að stjórnarháttum samtakanna, faglegu sjálfstæði og framtíð þjónustu. Brotthvarf lykilstjórnenda með mikla reynslu á bakinu kalli á skýr svör.
„Traust verður ekki endurreist með því einu að lýsa yfir að starfsemin haldi áfram. Það byggist á gagnsæi, ábyrgð, trúverðugum upplýsingum og virðingu fyrir faglegum mörkum. Að okkar mati hefur traustið nú brostið.“
Aðalstjórn þurfi að taka málið upp og kanna ábyrgð formanns og framkvæmdastjórnar á stöðunni ásamt því að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að endurheimta traust. Starfsmenn segja að þeim beri skylda til að standa vörð um sjúklinga, samstarfsfólk, faglegt starf og framtíð samtakanna. Vantraust sé ekki lagt fram af léttúð.
Starfsmennirnir að baki yfirlýsingunni eru eftirfarandi:
- Helga Katrín Jónsdóttir læknir
- Elín Þórdís Meldal áfengis- og vímuefnaráðgjafi, aðstoðarfagstjóri
- Kristjana Gyða Pétursdóttir, móttökuritari
- Helga Brynja áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Sandra Dögg Björnsdóttir sjúkraliði
- Jónína Sigrún Birgisdóttir sálfræðingur
- Benjamín Gíslason áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Axel Wilhelm Einarsson hjúkrunarfræðingur
- Katrín Ella Jónsdóttir sálfræðingur, fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar
- Kristbjörg Kona áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Hafsteinn Sæmundsson næturvörður
- Emilija Aleksandraviciene sjúkraliði
- Gunnhildur Óskarsdóttir sjúkraliði
- Edric Jaben læknir
- Rúna Sif Harðardóttir félagsráðgjafi
- Karen Birna V. Ómarsdóttir félagsráðgjafi
- Helga Agnes Björnsdóttir sjúkraliði
- Hildur Ósk Ragnarsdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Benedikt Guðnason áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Sara Mjöll Vatnar Skjaldardóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Trausti Einarsson áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Guðný Björg Helgadóttir hjúkrunarfræðingur
- Halldóra Róbertsdóttir hjúkrunarfræðinemi
- Bryndís Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur, aðstoðarfagstjóri
- Ael Nabetse hjúkrunarfræðingur
- Sandra Kristín Björnsdóttir móttökuritari
- Erla Dögg Héðinsdóttir móttökuritari
- Signý Sigurðardóttir sálfræðingur
- Gunnhildur Hafþórsdóttir Blöndal hjúkrunarfræðingur
- Oddur Sigurjónsson áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Júlí Aspelund fagstjóri fræðslu og þjálfunar
- Baldvin Þór Þorsteinsson áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Nanna Björk Elvarsdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Tinna Jónsdóttir sjúkraliði
- Aníta Ösp læknir
- Katla Sigríður Gísladóttir læknanemi
- Vilborg Þórsdóttir sjúkraliði
- Birta Dís Lárusdóttir sálfræðingur
- Júlíus Fannar Pálsson næturvörður
- Svanur Þorláksson áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Steingerður Björk Pétursdóttir sjúkraliði
- Dagrún Þórný Marínardóttir heilbrigðisgagnafræðingur
- Sigfríður Birna Sigmarsdóttir sjúkraliði
- Rósa Diljá Gísladóttir hjúkrunarfræðingur
- Kristín Maggý Erlingsdóttir sjúkraliði
- Björn Björnsson áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Margrét Erla Þorláksdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafi
- Bjarney Rós Guðmundsdóttir félagsráðgjafi
- Ólafur Guðmundsson læknir, fagstjóri lækninga
- Þóra G. Þórisdóttir sjúkraliði
- Ólöf Kristjánsdóttir sjúkraliði
- Kolbrún Brynja áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Selja Dís Jónsdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Árný Inga Guðjónsdóttir sjúkraliði
- Guðbjörg Drengsdóttir sjúkraliði
- Guðlaug Dóra Þorsteinsdóttir sjúkraliði
- Rakel Sif deildarstjóri ritunar
- Ninja Elín Maggadóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Herdís Rún Tómasdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Borghildur Hauksdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
- Silja Jónsdóttir sálfræðingur
- Hekla Líf Júlíusdóttir sjúkraliði
- Thelma Rut Jónsdóttir sjúkraliði