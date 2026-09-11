Maður á sextugsaldri braut kynferðislega á fiskum nágrannans – Líka hvolpafullri tík

Kynferðislega brenglaður maður á sextugsaldri hefur verið handtekinn í Bangkok höfuðborg Tælands fyrir að brjóta á koi fiskum nágranna síns. Nágranninn sá hin hrottafengnu brot í upptökum af öryggismyndavélakerfi sínu.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Maður að nafni Sutthichai Boonlert, 51 ára að aldri, hefur verið handtekinn af lögreglunni í Bangkok vegna kynferðislegrar misnotkunar á gæludýrum nágranna síns.
Nágranninn, Bobby Anong, sá árásina gerast í rauntíma í öryggismyndavélakerfi sínu þann 7. september. Sást meðal annars að Sutthichai hafi farið að tjörn í garðinum hjá Bobby þar sem hann er með koi-fiska. Svo klætt sig úr öllum fötunum, farið ofan í tjörnina, gripið fisk og notað munn hans á kynfærin á sér. Einnig nuddaði hann hreistri fisksins við kynfærin á sér.
Allsber á reiðhjóli
Bobby öskraði þegar hann sá þetta gerast, stökk út úr húsi sínu og hljóp á eftir Suttichai sem tók allsber á rás með fötin sín í hendinni. Suttichai komst undan á reiðhjóli en Bobby fór þá til lögreglunnar og lagði fram kæru.
Lögreglan leitaði að Suttichai og fann hann loksins í gær, 10. september. Hann reyndi að hlaupa undan lögreglunni en var handsamaður. Var hann færður á lögreglustöðina þar sem hann játaði athæfið sem og önnur sjúk kynferðisleg brot gegn dýrum.
Hann sagðist hafa upphaflega aðeins ætlað að baða sig í tjörninni en þegar hann sá koi fiskana hafi það komið honum til. Hann sagðist einnig hafa verið undir áhrifum fíkniefna. „Ég hef gert svipaða hluti með aðra fiska áður, en koi-fiskarnir voru harðgerðari og þetta var minna sársaukafullt,“ sagði Suttichai í yfirheyrslu.
Hundar og dúkkur
Sagðist hann einnig hafa brotið á spendýrum. Meðal annars á hvolpafullri tík. Þá hafi hann einnig notað dúkkur sem hann hefur fundið í ruslagámum í kynferðislegum tilgangi.
Suttichai hefur verið ákærður fyrir innbrot, skemmdarverk, dýraníð og fyrir að verða sér til skammar á opinberum vettvangi.