Lét lífið í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Erlendur ríkisborgari lést í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli aðfararnótt 24. ágúst síðastliðinn. Vísir greinir frá og staðfestir lögreglan á Suðurnesjum sem telur að andlátið hafi ekki borið að með saknæmum hætti.
Samkvæmt heimildum DV var um sjálfsvíg að ræða. Ferðamaðurinn var kominn upp rúllustigann sem liggur að vopnaleitinni og féll þar niður. Að sögn heimildarmanns var ekki mikil umferð af fólki á þessum tíma.
Málið er til rannsóknar hjá lögreglu og hyggst embættið ekki veita frekari upplýsingar um það að svo stöddu.
Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.