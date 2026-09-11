Kortaspilari úr Skagafirði gáttaður á rukkun Póstsins - „Gerðist eitthvað sem ég missti af?“

Óánægður Magic the Gathering spilari í Skagafirði greinir frá því að hafa verið rukkaður um rúmlega 17 þúsund krónur fyrir flutning á fjórum spilum sem kostuðu ekki nema rúmar 400 krónur.
„Pósturinn er búinn að missa vitið,“ segir maðurinn í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit.
Maðurinn greinir frá því að hann spili Magic the Gathering, eitt af vinsælustu safnkortaspilum heims, og hann þurfi að panta spilin að utan.
„Þessi 4. spil? 441 króna virði af spilum, eitt af þeim, virði bókstaflega þriggja króna og pósturinn vill 5.223 kr. fyrir það! Heildartollverð er 17.182,“ segir hann algjörlega gáttaður. „Þetta eru allt umslög úr Evrópu. Gerðist eitthvað sem ég missti af?“
Hefur færslan fengið mikil viðbrögð. Sumir spyrja hvort þetta hafi hreinlega verið mistök en aðrir benda á að Ísland er utan tollabandalaga.
„Bara ef við værum hluti af einhverju stærra viðskipta og tolla sambandi,“ segir einn kaldhæðinn.
Aðrir benda á að þetta sé ekki einsdæmi.
„Pósturinn er ruglaður, vissir þú að pósturinn setur tollgjald á þeirra eigin sendingarkostnað? Pantaði eitt sinn fígúru á 20€ (2810kr.) frá gauri frá þýskalandi. Sendingargjald var 74,9€ (10.523kr.) ég borgaði 22,5€ (3161) í toll og 7,57€ (1064) í þjónustugjald. Allt í allt 124,97€ (17.558kr),“ segir einn.
„Örugglega bara ódýrara að fljúga erlendis sjálfur til að kaupa,“ segir annar.