Í fangelsi í 20 ár fyrir að stela Nokia síma – „Það er búið að stela lífinu af honum“

Breskur maður hefur setið í fangelsi í 20 ár fyrir að stela Nokia síma þrátt fyrir að hafa fengið 2,5 árs dóm. Fjölskyldan segir að lífi hans hafi verið stolið af honum.
Breska blaðið The Daily Mail greinir frá þessu.
Hinn 45 ára Leroy Douglas hefur setið í fangelsi síðan 2005 en þá hlaut hann 2,5 árs fangelsi fyrir að stela Nokia farsíma. Douglas beitti engu ofbeldi við þjófnaðinn.
Douglas hlaut dóm undir svokölluðu IPP kerfi. Það er þó hann hafi hlotið 2,5 árs dóm þýddi það ekki að honum var sjálfkrafa sleppt eftir afplánunina. Þetta var aðeins lágmarkið. Ekkert hámark var á dómnum í þessu kerfi sem ætlað var að verja almenning.
Mál Douglas er eitt af fimm málum sem Sameinuðu þjóðirnar hafa gagnrýnt bresk yfirvöld fyrir. Það er vegna þess að tímalengd dómsins er í engu samhengi við alvarleika afbrotsins.
Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, hefur heitið því að milda IPP dómana sem fyrst. Leroy Douglas verður brátt sleppt úr fangelsi. Breskir dómstólar hættu að dæma eftir kerfinu árið 2012.
„Það er eins og hann hafi verið læstur inni og lyklunum hent. Hann sé gleymdur,“ segir Natalie Douglas, systir hans. „Það er búið að stela lífinu af honum.“
Segir hún þetta hafa haft hræðileg áhrif á bæði hann og fjölskylduna. Hafi hann meðal annars ekki verið til staðar þegar ein dóttir hans lést, aðeins 19 ára gömul.