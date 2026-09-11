Gunnar vill styttu af Halldóri Laxness á Lækjartorg - „Hver er okkar Napóleon Bónaparte?“

Heilsuhagfræðingurinn Gunnar Alexander Ólafsson leggur til að Íslendingar reisi styttu af Halldóri Laxness. Einnig að þeim Íslendingum sem náð hafa langt á erlendri grundu verði gert hátt undir höfði í Leifsstöð.
„Hver er okkar Napóleon Bónaparte?“ spyr Gunnar í aðsendri grein á Vísi í dag.
Reifar hann að örstutt frá miðbæ Ajaccio á Korsíku, fæðingarbæjar Napóleons, sé tröllvaxin stytta af honum. Þessi stytta dregur til sín fjölda ferðamanna.
Stytta af Laxness
Fékk þetta Gunnar til að hugsa um hver væri okkar Napóleon. Vissulega mætti hugsa sér Jón Sigurðsson í því samhengi og af honum er stór stytta á Austurvelli, gegnt Alþingishúsinu.
„Ég fór að hugsa um hvaða Íslendingur hefur náð langt á alþjóðavettvangi, gert Ísland stærra í augum umheimsins og fyllt okkur stolti. Fyrir utan Jón Sigurðsson dettur mér eitt nafn í hug: Halldór Laxness, sem hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 1955,“ segir Gunnar. „Með fullri virðingu fyrir öðrum hefur engum Íslendingi hlotnast álíka heiður og Halldóri.“
Hins vegar sé engin stytta til af Halldóri Laxness. Þrátt fyrir þetta mikla afrek hans.
„Því legg ég til að reist verði vegleg og stór stytta af Halldóri og henni komið fyrir á áberandi stað í Reykjavík, t.d. á Lækjartorgi,“ segir Gunnar. „Þessi stytta mun án efa vekja mikla athygli og verða þjóðargersemi. Erlendir ferðamenn munu áreiðanlega sýna verkum Halldórs Laxness meiri áhuga í kjölfarið.“
Þekja veggi Leifsstöðvar
En þetta er ekki það eina sem Gunnar leggur til í greininni. Hann vill að Íslendingum sem hafa gert það gott á alþjóðavettvangi verði gert hærra undir höfði hér heima.
Nefnir hann að þegar gengið sé gegnum Arlanda flugvöllinn í Stokkhólmi blasi við fjöldi mynda af sænskum hetjum sem hafa gert það gott. Til dæmis diskóhljómsveitinni ABBA, skíðagarpinum Ingemar Stenmark, tennishetjunni Birni Borg, baráttukonunni Gretu Thunberg, knattspyrnumanninum Zlatan Ibrahimovic og kvikmyndaleikstjóranum Ingmar Bergman.
„Að mínu mati mættum við þekja veggi í tösku- og brottfararsal Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar með myndum af Íslendingum sem hafa náð langt á alþjóðavettvangi,“ segir Gunnar. „Fólki eins og Björk, Eiði Smára Guðjohnsen, Arnaldi Indriðasyni, Vigdísi Finnbogadóttur, Hildi Guðnadóttur, meðlimum Kaleo, Sigur Rósar, Mezzoforte og Sykurmolanna, Ragnari Jónassyni og Yrsu Sigurðardóttur, svo einhverjir séu nefndir. Þessar myndir myndu vekja áhuga erlendra ferðamanna og vafalaust koma þeim á óvart hvað margt hæfileikaríkt fólk býr á Íslandi. Hví ekki?“