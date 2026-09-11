Fékk símtal frá yfirmanni sínum eftir kynferðislegt athæfi í Parísarhjóli á tónlistarhátíð – „Þú ert úti um allt internetið“

Breskur karlmaður hefur játað á sig ósæmilega hegðun á almannafæri eftir að það birtist myndband haf honum að stunda kynmök í Parísarhjóli. Brotið átti sér stað á tónlistarhátíðinni Download í júní og myndbandið fór víða.
Tónlistarmiðillinn Louder Sound greinir frá þessu.
Hinn 33 ára gamli verkfræðinemi Innes Miller frá Nottinghamskíri í Bretlandi hefur játað á sig ósæmilega hegðun þann 13. júní síðastliðinn. Þá var hann staddur á þungarokkstónlistarhátíðinni Download í Donington Park í Leicesterskíri.
Atvikið átti sér stað skömmu áður en hljómsveitin Guns ´n Roses steig á svið á aðalsviðinu. Það er að Miller fór upp í stórt Parísarhjól á tónleikasvæðinu og ásamt ónefndri konu og hafði við hana mök.
Myndband náðist af atvikinu sem var fljótt að dreifast um netheima. En Miller sjálfur vissi ekki af því fyrr en yfirmaður hans hringdi í hann. „Þú ert úti um allt internetið,“ sagði yfirmaðurinn í símann við Miller sem fór nú að átta sig á alvarleika málsins.
Drengur í áfalli
Málið snerist ekki aðeins um æru Miller á internetinu heldur einnig varð þetta að lögreglumáli. Kona sem hafði farið í Parísarhjólið með ungum einhverfum syni sínum kærði málið til lögreglu.
Sonurinn hafði séð parið í Parísarhjólinu og sagði við mömmu sína: „Guð minn góður, hvað eru þau að gera?“ Móðirin sá þá konu standandi í einum klefanum stóð kona sem beigði sig fram með höfuðið til hliðar. Fyrir aftan konuna var Miller að hafa mök við hana.
Sagði konan að sonur sinn væri í áfalli eftir þetta. Hún hefði tekið eftir breyttri hegðun hans.
Játaði brot sitt
Lögreglan fékk svo veður af myndbandinu og yfirheyrði Miller. Miller mætti fyrir dómara í gær, fimmtudaginn 10. september, og játaði brot sitt. Miller þarf að greiða samanlagt 197 pund í sektir og lögfræðikostnað. En það jafngildir rúmlega 32 þúsund krónum.
Lögmaður Miller sagði að hann skammaðist sín mjög mikið. Þetta hefði verið gert í einhverju óðagoti.